Neuer Strategiebericht gibt wichtige Empfehlungen für Geschlechtergleichstellung und Vielfalt in der KI

Der Bericht, der auf eine Initiative der Arbeitsgruppe Responsible AI (Verantwortungsvolle KI) der Global Partnership on AI (GPAI) hin erstellt wurde, wurde heute im Rahmen einer Veranstaltung in Montreal, Kanada, vorgestellt, an der die kanadische Vorsitzende des Treasury Board, Anita Anand, sowie führende Persönlichkeiten, Entscheidungsträger und Vertreter der KI-Community teilnahmen.

Der Bericht mit dem Titel „Towards Substantive Equality in AI: Transformative AI Policy for Gender Equality and Diversity" zielt darauf ab, Staaten und andere Interessengruppen in die Lage zu versetzen, integrative, gerechte und faire KI-Ökosysteme zu schaffen, die sowohl die wirtschaftliche als auch die soziale Entwicklung vorantreiben. Darin werden wirksame Praktiken untersucht, strategische Einblicke gewährt und umsetzbare Empfehlungen zur Verbesserung der Gleichstellung der Geschlechter und der Vielfalt in der KI und der damit verbundenen Politikgestaltung gegeben.

Die rasante Entwicklung der KI verändert die Industrie und treibt das Wirtschaftswachstum voran. Sie birgt ein großes Potenzial, das Leben und die Lebensgrundlagen weltweit zu verbessern. Es besteht jedoch die Gefahr, dass bestehende Ungleichheiten verschärft werden, indem gesellschaftliche Vorurteile, Diskriminierung und gefährliche Stereotypen, insbesondere solche, die Frauen und andere historisch marginalisierte Gruppen betreffen, widergespiegelt und verstärkt werden. Es gibt bereits dokumentierte Fälle, in denen KI-Systeme und -Prozesse z. B. zu einer nicht einvernehmlichen Verbreitung persönlicher Bilder und zu Online-Belästigungen geführt haben. Der Mangel an Vielfalt im gesamten KI-Ökosystem kann auch gefährliche Stereotypen und Diskriminierung verstärken, da unterschiedliche Perspektiven ausgeschlossen werden. Dies hat zu eingeschränkten Beschäftigungsmöglichkeiten für Randgruppen und zu einer ungerechten Zuweisung von Ressourcen für Menschen mit Behinderungen geführt.