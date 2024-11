Stellenabbau-Pläne - Tausende bei Ford-Versammlung erwartet

KÖLN/DUISBURG (dpa-AFX) - Zum geplanten Stellenabbau des Autobauers Ford in Köln werden am Mittwoch aller Voraussicht nach Details bekanntwerden. Bei einer Betriebsversammlung am Vormittag werden mehrere Tausend Beschäftigte erwartet, die um ihre Jobs bangen. Bis Ende 2027 will das Management etwa jede vierte Arbeitsstelle an dem Standort streichen.

Derzeit hat Ford in Köln noch rund 12.000 Arbeitsplätze. Wie viele Stellen in welchem Bereich wegfallen sollen, ist bislang nicht bekannt - das möchte der Betriebsrat den Beschäftigten bei der Versammlung sagen. Die Arbeitnehmervertreter kennen die Details, weil das Management sie darüber am Dienstag informiert hatte. Ein Pressegespräch ist für 13.30 Uhr geplant.