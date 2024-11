Avex Pictures kündigt „SEVENTEEN ‚RIGHT HERE' WORLD TOUR IN JAPAN LIVE VIEWING"-Übertragung aus Osaka, Japan an - Weltweites Kino-Event am 14. Dezember, Tickets ab sofort erhältlich TOKIO, 27. November 2024 /PRNewswire/ – Avex Pictures Inc. gab bekannt, dass das Konzert der K-Pop-Ikone SEVENTEEN im Rahmen ihrer Welttournee „SEVENTEEN ‚RIGHT HERE' WORLD TOUR IN JAPAN" im Kyocera Dome Osaka am Samstag, den 14. Dezember 2024 …