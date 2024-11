JPMorgan hebt Henkel auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 100 Euro

Erdman schrieb 31.08.24, 12:44

ok 360.000 Aktien wurden umgesetzt.



Da gab es also auch Verkäufer dieser Aktien. Nicht aufregen. Es ist doch Monatsende.

Und ich vermute mal, dass da so ein Finanzboy bei einer der großen Investmentfirmen (um sein Ziel für Gewinnrealisationen zu erreichen)

einfach aus dem Fonds A die Aktien verkauft und bei seinem Fonds B gekauft hat.

Solche Umschichtungen zwischen Fonds sind bei den großen Investment-Trusts doch an der Tagesordnung.