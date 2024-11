DAX präsentiert sich unentschlossen

Der designierte US-Präsident Donald Trump plant bereits an seinem ersten Amtstag hohe Importzölle auf alle Waren aus Mexiko und Kanada sowie zusätzliche Zölle auf Waren aus China zu verhängen. Das werde er am 20. Januar als eine seiner ersten Amtshandlungen auf den Weg bringen, erklärte Trump.

Nach anfänglichen Kursgewinnen in den USA und Europa kippte die Stimmung intraday, der DAX beendete seinen Handel mit einem Abschlag von 0,56 Prozent bzw. 19.295 Punkten. Die Verunsicherung wegen der drohenden Zölle dürfte auch in Europa anhalten und für Zurückhaltung an den Aktienmärkten sorgen. Dennoch liegen für den DAX derzeit noch keine aussagekräftigen Signale vor, weil dieser sich immer noch in seiner Schiebephase zwischen 19.000 und auf der Oberseite 19.550/19.600 Punkten aufhält. Die drohende SKS-Formation ausgebildet in den letzten Wochen, schwebt weiterhin wie ein Damoklesschwert über dem Kopf des Index. Unterhalb von 18.800 Punkten würden demnach Rücksetzer zurück in den Bereich des EMA 200 bei 18.300 Punkten drohen. Auf der Oberseite müssten mindestens die aktuellen Rekordstände bei 19.674 Punkten geknackt werden, damit die errechneten mittelfristigen Ziele bei 19.800 und glatt 20.000 Punkten erfolgreich abgearbeitet werden können. Derzeit will sich keines dieser beiden Szenarien so richtig durchsetzen, weshalb das Kursgeplänkel besser von der Seitenlinie aus beobachtet werden sollte.