"Keine Blase in Sicht" 1. Bitcoin-Fonds aller Zeiten kaufte bei 65 US-Dollar – Kursziel 740.000! Bitcoins Monsterrallye könnte laut einem der ersten professionellen US-Investoren in die ursprüngliche Kryptowährung erst am Anfang stehen. Bühne frei für die nächste Bullenthese.