Aktien Frankfurt Eröffnung DAX bleibt in Seitwärtsphase – Zollpläne belasten, Waffenruhe in Nahost beruhigt Mit den angedrohten Strafzöllen Trumps im Rücken verharrt der Deutsche Aktienindex in einer trägen Seitwärtsphase, während der S&P 500 in den USA seinen 52. Rekordstand in diesem Jahr markiert.