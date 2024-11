Dax kaum bewegt erwartet nach Rücksetzer

cashburner99 schrieb 22.11.24, 06:42

Aktuelle IG Indikation bei 19.185, also unterhalb des Wochen PP (198). Fast schon ein wenig überraschend, nachdem der NH in den letzten Tagen stets zum "hochziehen" genutzt wurde.

Ab 8:00 wird man dann sehen, ob das so bleibt oder man sich (mal wieder) auf den Bereich um und bei 300 einstellen darf.

Die Wochenkerze (noch?) leicht negativ, mit langer Lunte.... sieht ein wenig nach einem hanging man aus.



Hütchenspiel bleibt übrigens Hütchenspiel und wenn man sich 14:30 hinstellt und per Bildchen verkündet, rund 4 Stunden vorher am TT Long gegangen zu sein, dann ist das nunmal nichts anderes.

Sowas kommt halt raus, wenn man statt an informellem und zielführendem Austausch, lediglich an billiger Selbstbeweihräucherung interessiert ist.

Aber okay.... hier ist Internet, offenes Forum.... da kann jeder Depp seinen verlogenen Senf dazu geben, das ist wohl so hinzunehmen.



Wünsche viel Erfolg @ , Moin und Gruß, CB. 😎