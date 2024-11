JPMORGAN stuft RECKITT auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Reckitt von 6000 auf 5500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti hebt in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2025 für die Konsumgüterbranche die insgesamt attraktive Aktienrendite (TSR) hervor. Besonders optimistisch ist sie für Tabakwerte, die Aktien von Softdrinkherstellern und Brauereien sowie Konzerne für persönliche Gebrauchsgüter (HPC). Eher skeptisch sieht Pannuti Hersteller von Alkoholika und Nahrungsmitteln und ist auch bei Nahrungsmittelzusätzen eher wählerisch./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2024 / 00:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2024 / 00:58 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 58,38EUR auf Tradegate (27. November 2024, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: RECKITT

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 60

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m