BMW plant Verkaufsprämien vor Jahresende

München (dts Nachrichtenagentur) - Um den Verkauf von Fahrzeugen anzukurbeln, will BMW offenbar mit neuen Kaufprämien locken. Das berichtet "Business Insider" am Mittwoch unter Berufung auf interne Papiere des Autobauers. Insgesamt sollen demnach Prämien von bis zu 5.000 Euro pro Fahrzeug gezahlt werden.So soll der Verkauf der aktuellen 1-er-Modelle (UKL-Baureihe F 70) derzeit mit 2.000 Euro gefördert werden. Mit 3.000 Euro sollen KKL-Fahrzeuge wie der volumenstarke 3-er (G 20) bezuschusst werden, hieß es. Immerhin 4.000 Euro sollen bei MKL-Modellen wie dem 5-er (G 60) von BMW locken."Es müssen keine Unterlagen zur Prämienauszahlung eingereicht werden", heißt es laut "Business Insider" in den Papieren. "Die Prämienauszahlung erfolgt nach Ende des Aktionszeitraumes (voraussichtlich Mitte Januar 2025)." Die Prämie soll offenbar nur gewährt werden, wenn die die Kundenzulassung oder die Auslieferungsmeldung bis zum 31. Dezember 2024 erfolgt.