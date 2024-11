Unterstützung hat vorerst gehalten!

Aktuell verstärken sich die Spekulationen über größere Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB). Was für die Kurse der Banken belastend wirken könnte, erweist sich für die Immobilienwerte als zusätzlicher Aufwind. Sinkende Zinsen senken die Kapitalkosten der Unternehmen und hebeln den Preis für die aktivierten Immobilien. Vonovia besitzt hauptsächlich in Deutschland rund 545.900 Wohnungen und verwaltet zusätzlich etwa 72.400. Mittlerweile wird die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB die Zinsen im nächsten Monat um 50 Basispunkte senkt, mit 50 Prozent angenommen. Gründe für eine Zinssenkung gibt es genug. So erhöht sich die politische Unsicherheit in Deutschland und Frankreich, und die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten birgt auch Zinsrisiko in sich.

