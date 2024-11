„Breaking Grounds - Social Change through Sport“ aus Österreich erhält Anerkennung vom Intercultural Innovation Hub von UNAOC / BMW Group

CASCAIS, PORTUGAL / ACCESSWIRE / 27. November 2024 / „Breaking Grounds - Social Change through Sport“ mit Sitz in Österreich ist eine von zehn internationalen Grassroots-Initiativen, die vom renommierten Intercultural Innovation Hub, einer gemeinsamen Initiative der Allianz der Zivilisationen der Vereinten Nationen (UNAOC) und der BMW Group, die mit der Unterstützung von Accenture umgesetzt wird, bei einer Zeremonie im Rahmen des 10. UNAOC Global Forum unter dem Motto „United in Peace: Restoring Trust, Reshaping the Future - Reflecting on Two Decades of Dialogue for Humanity“ in Cascais (Portugal) ausgezeichnet wurden. Auf dem Forum kamen prominente Persönlichkeiten, führende Politiker, UN-Beamte, einschließlich des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, António Guterres, sowie Vertreter der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und des Privatsektors zusammen, um Erkenntnisse auszutauschen und auf die 20 Jahre wirkungsvoller Arbeit der Allianz der Zivilisationen der Vereinten Nationen zurückzublicken.