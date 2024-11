JPMORGAN stuft BMW auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von BMW in einer separaten Analyse neben dem großen Branchenausblick auf 2025 aus ihrer "Analyst Focus List" gestrichen. Analyst Jose Asumendi bleibt von den Münchnern zwar grundsätzlich überzeugt, wie er am Dienstagabend schrieb. Er wünscht sich jedoch mehr Klarheit, wie man sich künftig auf dem chinesischen Markt durchsetzen will. Denn das werde letztlich entscheidend sein für das Barmittelpotenzial des Konzerns. Seine fundamentale Einstufung bleibt bei einem Kursziel von 89 Euro auf "Overweight"./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2024 / 19:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 67,88EUR auf Tradegate (27. November 2024, 09:44 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 89,00 € , was eine Steigerung von +31,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer