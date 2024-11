Trotz starker Zahlen: Anleger lassen diesen KI-Hoffnungsträger abstürzen!

Neues Leben hat der Aktie dann der KI-Boom eingehaucht. Anleger wetteten einerseits darauf, dass KI-Features die Nachfrage nach der Software steigern könnten und andererseits darauf, dass Autodesk mithilfe KI-unterstützter Programmierung seine Effizienz und Produktivität verbessern kann. Dadurch gelang in den zurückliegenden 12 Monaten ein Kurswachstum von 57 Prozent.

Umsatz und Gewinn über den Erwartungen

Am Mittwoch ist jedoch ein schwarzer Tag für die Anteile des Unternehmens zu erwarten, denn die am Dienstagabend vorgelegten Zahlen waren den Anlegern nicht gut genug, um die in den vergangenen Monaten gewährten Vorschusslorbeeren zu rechtfertigen.

Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 11,3 Prozent auf 1,57 Milliarden US-Dollar. Die Erwartungen der Analysten konnten so um 10 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Außerdem bestätigte das Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich den beschleunigten Trend der Vorquartale.

Beim bereinigten Gewinn legte das Unternehmen 2,17 US-Dollar je Aktie vor. Das lag um 5 Cent über den Erwartungen und damit über dem Vorjahreswert von 2,12 US-Dollar. Insgesamt erzielte Autodesk einen Nettoertrag in Höhe von 275 Millionen US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg um 24 Millionen US-Dollar entspricht.

Zufriedenstellender, aber fantasieloser Ausblick

Für das kommende Quartal erwartet der Konzern Erlöse in Höhe von 1,63 Milliarden US-Dollar (Midpoint-Guidance) und einen Gewinn von 2,13 US-Dollar je Anteilsschein. Beide Prognosewerte liegen damit geringfügig über den Erwartungen.

Im laufenden Geschäftsjahr 2025 will Autodesk Erlöse von rund 6,12 Milliarden US-Dollar erzielen und daraus einen bereinigten Gewinn je Aktie in Höhe von 8,32 US-Dollar erwirtschaften. Auf Basis des Schlusskurses vom Dienstagabend führt das zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 38,2.

Aktie rutscht weg, 50-Tage-Linie im Blick

Dass das für ein Unternehmen mit einem Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zu viel sein könnte, dämmerte Anlegern in der US-Nachbörse rasch. Autodesk fiel unmittelbar nach der Vorlage des Geschäftsberichtes und beendete den erweiterten Handel nach einem Umsatz von 286.000 Stücken mit einem Minus von 8 Prozent.

Behalten diese Verluste im regulären Handel am Mittwoch ihre Gültigkeit, fällt die Aktie unter die Horizontalunterstützung bei 300 US-Dollar, was aus technischer Perspektive weitere Kursverluste befürchten lässt. Für eine Stabilisierung des Kursgeschehens könnte jedoch die bei 288,50 US-Dollar verlaufende 50-Tage-Linie sorgen.

Fazit: Rücksetzer kein Kauf, derzeit zu teuer

Neben der zufriedenstellenden, aber keine weiteren Kursgewinne inspirierenden Vorstellung dürfte auch ein Personalwechsel für Verunsicherung unter den Investoren gesorgt haben. Das Unternehmen tauscht seine Finanzchefin aus, die in den Verwaltungsrat wechselt. Die Amtsgeschäfte wird künftig Janesh Morrjani übernehmen, der zuvor beim niederländischen Softwareentwickler Elastic unter Vertrag war.

Aus einer fundamentalen Perspektive ist Autodesk aufgrund der auch im Branchendurchschnitt hohen Bewertung kein Kauf – trotz einer starken Position im Markt für Industriesoftware. In den vergangenen Quartalen versuchte das Unternehmen verstärkt auch in den Gaming-Markt vorzudringen. Sollte das zu einer spürbaren Beschleunigung des Wachstums führen, wäre das ein geeigneter Grund, in die Aktie einzusteigen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Autodesk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,68 % und einem Kurs von 280EUR auf Tradegate (27. November 2024, 10:12 Uhr) gehandelt.