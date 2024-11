Brenntag-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen bei anhaltender Kurserholung

Die Aktie des Chemikalien-Händlers Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0) büßte seit ihrem Jahreshoch vom 1.3.24 bei 87,12 Euro bis zum 13.11.24, als die Aktie bei 54,88 Euro ein neues Jahrestief verzeichnete, nahezu 40 Prozent ihres Wertes ein. Zuletzt konnte sich die Aktie wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 61,40 Euro erholen.

Da nach dem schwachen Start in das Jahr nun ein günstiger Zeitpunkt für einen Einstieg gekommen sei, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 85 Euro (Baader Bank) ihre Kaufempfehlungen für die Brenntag-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 65 Euro erholen, wo sie zuletzt Anfang Oktober 2024 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.