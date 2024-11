Trump versetzt den Märkten den nächsten Zoll-Schock

Den zweiten Kursrutsch haben die Aktien von Amgen zu verantworten, die aufgrund einer Unternehmensmeldung um 13:05 Uhr (MEZ) prozentual zweistellig einbrachen und den Dow Jones damit zeitgleich fast 200 Punkte bzw. um etwas mehr als 0,4 % nach unten drückten.

US-Zölle auf Produkte aus Mexiko und Kanada

Der erste Kursrutsch, der die Aktienmärkte insgesamt betraf, wurde bereits in der Nacht um 0:30 Uhr ausgelöst. Zu diesem Zeitpunkt hatte der designierte US-Präsident Donald Trump angekündigt, dass er an seinem ersten Tag im Amt einen Zollsatz von 25 % auf alle importierten Produkte aus Mexiko und Kanada und einen zusätzlichen Zollsatz von 10 % auf Waren aus China erheben werde. (Als Grund nannte er die illegale Einwanderung und den Handel mit illegalen Drogen.)

Darum sind die Zölle auch für Deutschland ein Problem

Diese Meldung ist natürlich in erster Linie für die betroffenen Länder ein Problem. Denn laut Medienberichten gingen 2023 mehr als 83 % der Exporte aus Mexiko und 75 % der kanadischen Exporte in die USA. Aber auch der DAX und dem Euro STOXX 50 zeigte sich deutlich belastet. Warum eigentlich?

Einerseits hatte Trump bereits im Wahlkampf signalisiert, auch Zölle auf Importe aus der Europäischen Union zu erheben. Und das wurde den Anlegern durch die nächtliche Meldung offenbar wieder ins Gedächtnis gerufen.

Direkte Auswirkungen

Vor allem für die exportlastige deutsche Wirtschaft sind US-Zölle ein Problem. Denn die USA sind der mit Abstand größte Abnehmer von Waren „Made in Germany“. 2023 wurden Güter im Wert von 157,9 Milliarden Euro in die Vereinigten Staaten geliefert, was 9,9 % der deutschen Exporte entspricht. Und der Präsident das Kieler Wirtschaftsforschungsinstitutes IfW geht davon aus, dass ein Zoll in Höhe von 10 % auf europäische Güter die deutschen Exporte in die USA mittelfristig um 15 % drücken könnte.

Seite 2 ► Seite 1 von 3