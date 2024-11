Börsenstart Europa - 27.11. - CAC 40 schwach -0,68 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.399,05 PKT und fällt um -0,25 %.

Top-Werte: Evotec +2,72 %, SUESS MicroTec +1,29 %, 1&1 +0,92 %

Flop-Werte: Kontron -1,69 %, AIXTRON -1,24 %, SILTRONIC AG -1,24 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 4.733,85 PKT und fällt um -0,51 %.

Top-Werte: Adyen Parts Sociales +1,42 %, Prosus Registered (N) +0,99 %, Deutsche Boerse +0,88 %

Flop-Werte: BNP Paribas (A) -2,48 %, AXA -2,41 %, Vinci -1,97 %

Der ATX bewegt sich bei 3.505,98 PKT und steigt um +0,30 %.

Top-Werte: DO & CO +1,38 %, Lenzing +0,51 %, Oesterreichische Post +0,44 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,20 %, Mayr-Melnhof Karton -1,04 %, UNIQA Insurance Group -1,03 %

Der SMI bewegt sich bei 11.636,47 PKT und steigt um +0,08 %.

Top-Werte: Roche Holding +1,43 %, Lonza Group +1,07 %, Nestle +0,48 %

Flop-Werte: Logitech International -2,20 %, ABB -0,47 %, Partners Group Holding -0,46 %

Der CAC 40 steht bei 7.126,04 PKT und verliert bisher -0,68 %.

Top-Werte: Eurofins Scientific +1,12 %, DANONE +0,84 %, Hermes International +0,27 %

Flop-Werte: Teleperformance -3,21 %, Societe Generale -3,00 %, BNP Paribas (A) -2,48 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.483,88 PKT und verliert bisher -0,09 %.

Top-Werte: Essity Registered (B) +2,13 %, SKF (B) +0,87 %, Tele2 (B) +0,54 %

Flop-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) -0,66 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,47 %, ABB -0,47 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:44:27) bei 3.408,50 PKT und steigt um +0,05 %.

Top-Werte: Public Power +1,44 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,26 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,04 %

Flop-Werte: MYTILINEOS -0,95 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,83 %, Viohalco -0,76 %