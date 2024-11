Arctech weiht neue Europazentrale in Madrid ein und ebnet den Weg für große europäische Expansion

Spanien verfügt aufgrund seiner Lage im Südwesten Europas über reiche Solarressourcen. Im Jahr 2023 wurden 5,59 GW an neuer Photovoltaik-Leistung installiert, wodurch die Gesamtleistung auf 25,54 GW stieg, ein Zuwachs von 28 % gegenüber dem Vorjahr. Auch in anderen europäischen Ländern wie Italien, Griechenland und Rumänien ist die Zahl der Photovoltaikanlagen aufgrund der Energiewende und staatlicher Anreize deutlich gestiegen.

MADRID, 27. November 2024 /PRNewswire/ -- Arctech, der weltweit führende Anbieter von Solar-Nachführsystemen und Gestelllösungen, feierte am 18. November den Umzug seines europäischen Hauptsitzes nach Madrid, Spanien, mit einer feierlichen Zeremonie. An der Veranstaltung nahmen der Vorstandsvorsitzende Cai Hao, der Generaldirektor für den EU-Markt Pedro Magalhaes und weitere hochrangige Gäste teil. Der Umzug ist ein Zeichen für die verstärkte Integration von Arctech in den europäischen Markt. Sie zeigt das Engagement des Unternehmens, sein Geschäft und seinen Einfluss dort auszubauen.

Arctech hat das enorme Potenzial und die robuste Nachfrage nach Solarenergie in Europa erkannt und ist 2023 mit einem Servicezentrum, einem regionalen Hauptsitz und einem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Spanien in den Markt eingetreten. Heute hat das Unternehmen ein umfassendes Servicesystem entwickelt, das den gesamten Lebenszyklus von Solarprojekten abdeckt und Lösungsdesign, Serviceunterstützung, Liefersicherheit und O&M-Support bietet.

Durch die Erweiterung des europäischen Hauptsitzes will Arctech sein lokales Servicenetz stärken und differenzierte Teams für den Kundensupport, die Projektunterstützung und den Liefersupport aufbauen, um den Anforderungen des europäischen Marktes an maßgeschneiderte Lösungen und Lifecycle Services gerecht zu werden.

Der Vorstandsvorsitzende und Präsident von Arctech, Cai Hao, sagte in seiner Eröffnungsrede: „Arctech hat schon immer eine globalisierte Strategie verfolgt und sich mit einer offenen und integrativen Haltung in die globale Gemeinschaft integriert. Der Umzug des europäischen Hauptsitzes ist ein wichtiger strategischer Schritt, um differenzierte Produkt- und Dienstleistungskapazitäten aufzubauen, die auf unsere europäischen Kunden ausgerichtet sind. Mit einer noch offeneren Haltung werden wir uns in die spanische und europäische Gesellschaft und das industrielle Ökosystem integrieren, mehr Wachstumschancen schaffen, mehr Beschäftigungsmöglichkeiten für die Gesellschaft bieten und mehr soziale Verantwortung übernehmen."

Arctech wird von einer kundenorientierten Philosophie geleitet und hat in diesem Jahr Lokalisierungsstrategien eingeführt. Dazu gehören der Aufbau von Produktionsstätten in Saudi-Arabien und Brasilien, die Einrichtung eines Forschungs- und Entwicklungszentrums im Nahen Osten und der Umzug des europäischen Hauptsitzes. Das Unternehmen verfügt derzeit über drei regionale Offshore-Zentralen, vier Servicezentren, 17 Niederlassungen und sechs Produktionsstätten weltweit, die das internationale Wachstum durch eine Kombination aus globalen und lokalen Servicenetzen ermöglichen.

