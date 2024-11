The Platform Group AG (von Montega AG): Kaufen

nicht

Zu Deiner Frage, @ , ja, bin im Call heute um 14 Uhr drin.Was mich wundert ist, was hier hanebüchen dargestellt wird.Daher einmal zur Klarstellung, zahlenbasiert:: Wenn man sich die TPG-Zahlen anschaut, wird schnell deutlich, dass man deutlich mehr CF generiert als Gewinn. Ist auch logisch, da Afa etc ja beim Gewinn wegfallen. Der operative CF in 2023 war >70 Mio. Euro, was hoch ist. Und man sieht bei dem CF für Investition, was man damit gemacht hat: Nämlich Unternehmen gekauft für 59 Mio. Euro - siehe Grafik unten.(2) Dieist extrem konservativ, derzeit mit 2,6x EBITDA.(3): Schaue ich mir Unternehmen wie Zalando aktuell an, wachsen die um 3% und haben negative CF aktuell. TPG wächst mit 30%, hat positive CashFlows und investiert in M&A, was legitim ist. Und TPG hatte nie einen Emissionserlös aus IPO, sondern man wächst dort recht kapitaleffizient auf die 1 Mrd. Umsatz ohne Geld von Investoren zu verbrennen.(4) Derzeit hat TPG die höchste(6,5-7%) aller E-Commerce-Werte die ich in Europa kenne, nur Allegro ist ähnlich spannend und wächst auch gut. Und deren Bereinigung für Adjustments ist marginal, also unter 2 Mio Euro pro Jahr. Schaue ich mir MyTheresa etc an, bereinigen die immer 20-30 Mio. Euro, was absurd ist.(5): Die Finanzierungskosten vergleiche ich dochmit der Umsatzrendite - das wäre absurd. Ich muss sie doch mit der EK-Rendite vergleichen. Kauft TPG ein Target für 5 Mio. Euro bei EBIT von 1 Mio, dann rechnet sich der Ankauf sofort mit einer Anleihe von 8%, da muss man nicht viel nachdenken, da man >20 % EK-Rendite hat. Ob das Target dabei 20 oder 50 Mio Umsatz macht, spielt bei der Betrachtung der Finanzierungskosten überhaupt keine Rolle.(6): Naja, das ist am Ende eine Geschmacksfrage eines jeden Anlegers. Manche wollen Dividende, manche Aktienrückkauf, manche lieber reine Wachstumsinvestition. Solange TPG mit 20% EK-Rendite Dinge kaufen kann, würde ich es eher in der COmpany lassen, aber wie gesagt, das ist subjektiv.Eine Bitte an @ : Bitte lasse doch diese subjektiven Bewertungen wie "angeblich" oderBehauptungen wie "Der Zins ist sehr hoch und wird derzeit in keinster Weise durch das operative Geschäft verdient" weg - sie stimmen einfach nicht, weil die Zahlen genau das Gegenteil sagen. Die Zinskosten liegen in meinem Modell bei ca. 14 Mio. Euro in 2025, die Gesellschaft wird CF von >50-60 Mio. Euro generieren, operativ!