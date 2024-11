Vita 34 AG (von Montega AG): Vita 34 AG

Unternehmen: Vita 34 AG

ISIN: DE000A0BL849



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Vita 34 AG

seit: 26.11.2024

Kursziel: 6,30 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA



Positiver Einmaleffekt treibt Ergebnis in Q3 - Guidance dürfte dadurch komfortabel erreichbar sein



Die Vita 34 AG hat am vergangenen Freitag die Zahlen für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht, die insbesondere durch einen positiven Ergebniseffekt unsere Erwartungen übertrafen. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde vom Unternehmen mit den Quartalsergebnissen bestätigt.



[Tabelle]



Im dritten Quartal 2024 erzielte die Vita 34 AG einen Umsatz von 22,2 Mio. EUR, was einem Anstieg von 15,2% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Teilkonzern PBKM trug hierzu mit einem überdurchschnittlichen Wachstum von 9,3% auf 17,7 Mio. EUR maßgeblich bei. Dies ist vor allem auf Preiseffekte, den Verkauf umfangreicherer Leistungspakete sowie höhere Umsätze aus Vertragsverlängerungen zurückzuführen. Diese Maßnahmen ermöglichten eine spürbare Verbesserung der Rohertragsmarge, die sich im Jahresverlauf dem Niveau des Teilkonzerns Vita 34 annäherte. Der Teilkonzern Vita 34 verzeichnete ein moderates Umsatzwachstum von 5,8% auf 4,9 Mio. EUR. Während die oben genannten Effekte auch hier einen positiven Beitrag leisteten, bleibt die Nachfrage bei Neuabschlüssen weiterhin etwas verhalten.

Das EBITDA stieg im dritten Quartal mit 78,3% gegenüber dem Vorjahr deutlich überproportional und beinhaltete einen nicht zahlungswirksamen Einmaleffekt von 1,4 Mio. EUR. Dieser resultierte aus der Auflösung von Rückstellungen nach einer Einigung in der juristischen Auseinandersetzung mit dem US-amerikanischen CAR-T-Lizenzgeber. Bereinigt um diesen Effekt belief sich die EBITDA-Marge auf 10,1%. Wie in den Vorquartalen trug der Teilkonzern PBKM mit einem EBITDA von 3,7 Mio. EUR ausschließlich zum Ergebnis bei. Der Teilkonzern Vita 34 erreichte ein EBITDA von -0,1 Mio. EUR, was nahezu einem ausgeglichenen Ergebnis entspricht, aber weiterhin deutlich hinter den Ergebnissen der Vergangenheit zurückbleibt. Dies gilt auch unter Berücksichtigung der Holdingfunktionen, die Vita 34 für den Gesamtkonzern übernimmt. Der Free Cash Flow lag mit 2,6 Mio. EUR in Q3 und 5,3 Mio. EUR in den ersten neun Monaten auf einem erfreulichen Niveau und deutlich über den Werten des Vorjahres (Q3/23: -0,4 Mio. EUR; 9M/23: 2,2 Mio. EUR). Diese Entwicklung ist vermutlich auf einen höheren Anteil von Vorauszahlerverträgen zurückzuführen, verdeutlicht jedoch die Flexibilität und die Potenziale des Geschäftsmodells.



Fazit: Die operative Umsatz- und Ergebnisentwicklung hat sich in den vergangenen Quartalen erfreulich stabilisiert, auch wenn das Ergebnisniveau weiterhin hinter den historischen Werten der Teilkonzerne zurückbleibt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel, erwarten jedoch eine Belebung des Aktienkurses erst mit der Bekanntgabe der überarbeiteten Strategie für neue Geschäftsfelder, deren Eckpunkte laut Quartalsbericht in den kommenden Monaten präsentiert werden sollen.



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vita 34 Aktie Die Vita 34 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,38 % und einem Kurs von 4,00 auf Tradegate (27. November 2024, 09:06 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vita 34 Aktie um -8,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,89 %. Die Marktkapitalisierung von Vita 34 bezifferte sich zuletzt auf 72,68 Mio.. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,6667Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000Euro was eine Bandbreite von +25,00 %/+50,00 % bedeutet.



