SoftBank greift tief in die Tasche: 1,5-Milliarden-Deal mit OpenAI!

OpenAI öffnet den Markt für Mitarbeiteraktienverkauf

In einem bemerkenswerten Schritt erlaubt OpenAI aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern, Aktien im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar an SoftBank zu verkaufen. Der Deal, der bis zum 24. Dezember abgewickelt werden soll, wurde von Masayoshi Son, dem CEO der japanischen SoftBank Group, initiiert. Laut Insidern hatte Son bereits in einer vorherigen Finanzierungsrunde 500 Millionen US-Dollar in das Unternehmen investiert und strebt nun eine größere Beteiligung an dem KI-Giganten an.

Diese Transaktion kommt zu einer Zeit, in der der Markt für generative KI boomt. SoftBank will damit seine Position als einer der führenden Investoren in diesem Bereich stärken. Mit rund 470 Portfoliounternehmen und Assets im Wert von 160 Milliarden US-Dollar hat SoftBank schon mehrfach bewiesen, dass es große Wetten auf Zukunftstechnologien eingehen kann.