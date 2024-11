AKTIE IM FOKUS Easyjet nähern sich Jahreshoch - Experten loben Ausblick Die Aktien von Easyjet sind am Mittwoch nach Geschäftszahlen zeitweise auf das höchste Niveau seit April geklettert. Die Papiere der Briten rückten mit gut 4 Prozent Plus an das damalige Jahreshoch heran. "Der Ausblick ist solide, verglichen mit …