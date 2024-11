Aktienmärkte: Verkaufs-Signal getriggert - Fed mit ominösem Schritt!

Die Aktienmärkte in den USA im Dauer-Rausch: die Euphorie ist so groß, dass die Indikatoren der Bank of America ein großes Verkaufs-Signal getriggert haben - und die Fed gibt mit der beabsichtigten Senkung der Reverse Repo Rate (Zinsen für Geschäftsbanken, die Cash bei der Fed parken) das Signal, dass ein Liquiditäts-Problem im System besteht. Das Volumen dieser Reverse Repo sinkt gestern auf den niedrigsten Stand seit April 2021 - der Liquiditäts-Puffer schmilzt also immer mehr ab. S&P 500 und Dow Jones aber dennoch gestern mit dem höchsten Schlusskurs in der Geschichte der US-Aktienmärkte - alles ist super, oder? Warum aber dann das Warnsignal der Bank of America? Wir dürften es in den nächsten Wochen erfahren..

