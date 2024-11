Die 5 wichtigsten Technologietrends im Jahr 2025

Seite 2 ► Seite 1 von 6

Paris/Berlin (ots) - Mit den "TechnoVision Top 5 Tech Trends to Watch in 2025"stellt Capgemini heute fünf Schlüsseltechnologien vor, die im kommenden Jahreinen neuen Reifegrad erreichen werden. Der Fokus auf KI und generative KI (GenAI) wird dabei sowohl von Führungskräften auf der ganzen Welt als auch vonRisikokapitalgebern geteilt, wie Vorabergebnisse einer Umfrage zeigen, die aufder CES im Januar 2025 veröffentlicht werden sollen." Letztes Jahr haben Capgeminis Top 5 Tech Trends (https://www.capgemini.com/de-de/news/pressemitteilung/technovision-top-5-tech-trends-to-watch-in-2024/) dieEntstehung kleinerer Gen-AI-Sprachmodelle und KI-Agenten vorhergesagt; beideswurde zur Realität. Wir haben auch auf die Bedeutung derPost-Quanten-Kryptographie hingewiesen, was durch die Veröffentlichung derStandards des National Institute of Standards and Technology im vergangenenSommer bestätigt wurde. Und wie erwartet standen Halbleiter im Jahr 2024 imMittelpunkt des Interesses, wobei die massive Nutzung von KI und generativer KIsowie Veränderungen in der Marktdynamik zu bedeutenden Entwicklungen führten",erklärt Pascal Brier, Chief Innovation Officer bei Capgemini und Mitglied desGroup Executive Committee. " 2025 werden KI und generative KI einen großenEinfluss auf die Agenden der Unternehmen und auch auf viele angrenzendeTechnologiebereiche wie Robotik, Lieferketten oder den Energiemix von morgenhaben. "1) Generative KI: Von Copiloten zu logisch denkenden KI-AgentenDie generative KI tritt nun in die Phase der "Agentifizierung" ein, in der sichKI-Systeme von der Bewältigung isolierten Aufgaben hin zu spezialisierten,vernetzten Agenten entwickeln. Tatsächlich sehen 32 Prozent von 1.500 weltweitbefragten Top-Führungskräften in einer noch unveröffentlichten Umfrage desCapgemini Research Institute[1] KI-Agenten als den wichtigsten Technologietrendim Bereich Daten und KI für 2025. Dank der zunehmenden Fähigkeiten des logischenDenkens in Gen-KI-Modellen werden diese autonomer arbeiten und gleichzeitigzuverlässigere, evidenzbasierte Ergebnisse liefern. Sie werden in der Lage sein,Aufgaben wie Lieferketten und vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance)ohne ständige menschliche Aufsicht zu bewältigen. KI-Systeme können dynamischeEntscheidungen in sensibleren Umgebungen treffen, in denen Korrektheit vongrößter Bedeutung ist. Der nächste Schritt wird die Entwicklung einesSuperagenten sein, der mehrere KI-Systeme koordiniert und ihre Interaktionen