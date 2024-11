Goldman hebt Ziel für Traton auf 35,50 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die VW-Nutzfahrzeugholding Traton von 31,80 auf 35,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen für die europäischen Lkw-Bauer an die Ergebnisse der Berichtssaison an. Für 2025 betont sie die Risiken angesichts ihrer schwachen Absatzprognosen. Ihr Favorit bleibt Volvo mit der besten Bilanz./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2024 / 01:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben