Andreas Krieg: System-Modernisierung für Finanzunternehmen

System-Modernisierung in der Finanzbranche - warum Unternehmer jetzt handeln müssen

Bild: Transformationsexperte Andreas Krieg, SaphirACon



Die Finanzbranche steht vor einer gewaltigen Herausforderung: Die Digitalisierung revolutioniert nicht nur Märkte, sondern verändert auch die internen Strukturen von Unternehmen. Veraltete IT-Systeme, wie sie oft in Form von SAP-Lösungen zu finden sind, stehen diesem Wandel entgegen und können gravierende Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit haben. Ein besonders aktuelles Thema sind die auslaufenden Wartungsverträge für in die Jahre gekommene SAP-Systeme. Viele Unternehmer unterschätzen die Konsequenzen der nahenden Frist in 2027, nach dessen Ablauf keine weiteren Updates mehr zur Verfügung gestellt werden und befassen sich zu spät mit dieser Thematik. Weshalb bereits jetzt ein dringendes Handeln notwendig ist, thematisiert der Transformationsexperte Andreas Krieg von SaphirACon.

SAP-Systeme im Fokus der Wettbewerbsfähigkeit

Funktionierende Systeme sind das Rückgrat jedes Unternehmens, wenngleich sie jedoch in der Finanzbranche besonders kritisch sind. Finanzströme müssen in Echtzeit überwacht, verwaltet und gesichert werden. Ein veraltetes IT-System erhöht die Anfälligkeit für Fehler, verzögerte Abwicklungen und Sicherheitslücken. Dies betrifft nicht nur das operative Tagesgeschäft, sondern auch die langfristige Stabilität und den Ruf der betroffenen Unternehmen.



Andreas Krieg, Gründer von SaphirACon, betont: “Mit dem Auslaufen der SAP-Wartungsverträge im Jahr 2027 müssen Unternehmen aktiv werden, um sicherzustellen, dass ihre Systeme weiterhin reibungslos funktionieren. Die Abhängigkeit von Echtzeitdaten und deren Verarbeitung spielen eine zentrale Rolle – Verzögerungen können den Cashflow und die Liquidität eines Konzerns direkt beeinträchtigen.“ Eine rechtzeitige Systemtransformation ist somit unerlässlich, um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.

SaphirACon warnt vor der Komplexität der Transformation

Systemtransformationen sind kosten- und zeitintensiv, was viele Unternehmen dazu verleitet, sie aufzuschieben. Doch gerade die Komplexität in der Finanzbranche mit ihren regulatorischen Anforderungen, Sicherheitsstandards und international vernetzten Systemen erhöht die Risiken durch eine Verzögerung der Modernisierung. Die benötigten Ressourcen in Form von Zeit und finanziellen Mitteln für die Umstellung müssen großzügig geplant werden, um unerwarteten Zusatzkosten oder Verzögerungen bei der Umsetzung vorzubeugen, rät Andreas Krieg. Je nach Aufbau und Größe eines Konzerns beansprucht die Transformation häufig mehrere Jahre sowie ein Budget im sechsstelligen Bereich.



Krieg erläutert weiter: “Gerade Unternehmen im Finanzsektor müssen nicht nur regulatorische Anforderungen wie die DSGVO oder Basel III im Blick behalten, sondern auch Sicherheitsmaßnahmen und die Gewährleistung der Datenintegrität sicherstellen. Die Integration von veralteten Legacy-Systemen in moderne Infrastrukturen ist eine zusätzliche Herausforderung, da hier oft umfangreiche Anpassungen nötig sind, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.“

Schnelles Handeln ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg

Ein rechtzeitiger Wechsel zu modernen Technologien bringt nicht nur die dringend benötigte Effizienz im Tagesgeschäft sowie in der Zusammenarbeit zwischen Abteilungen, er eröffnet auch neue Chancen. Unternehmen, die frühzeitig auf Automatisierung und Künstliche Intelligenz (KI) setzen, können ihre Prozesse beschleunigen sowie kostengünstiger und sicherer gestalten. Moderne SAP-Systeme sind bereits darauf ausgelegt, KI und weitere digitale Neuentwicklungen zu integrieren.



“Die Wettbewerbsfähigkeit kann durch schnellere Reaktionszeiten signifikant gesteigert werden“, so Andreas Krieg. “Eine effiziente Nutzung von Daten ermöglicht eine verbesserte Entscheidungsfindung, was für die strategische Ausrichtung eines Unternehmens entscheidend ist. Innovationen wie KI und Automatisierung sind nicht mehr nur Trends, sondern Schlüsseltechnologien, die die Zukunft der Finanzbranche prägen werden.“

SAP-Transformationen als Schritt in die moderne Zukunft



Für die Finanzbranche ist es unerlässlich, die Zeichen der Zeit zu erkennen und die Systemtransformation rechtzeitig anzugehen. Angesichts des Auslaufens der SAP-Wartungsverträge wird der Druck auf Unternehmen erhöht, aktiv zu werden. Es geht nicht nur um die eigene Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch darum, den globalen Finanzfluss zu sichern und die eigenen Risiken zu minimieren. Unternehmen, die jetzt handeln, sichern sich ihre Zukunft und profitieren von den enormen Vorteilen moderner Technologien. Wer zögert, riskiert, im digitalen Zeitalter den Anschluss zu verlieren und letztlich von Wettbewerbern überholt zu werden.

