05. August reloaded: Crasht der Yen den Aktienmarkt erneut?

Für eine erneut kräftige Korrektur am Aktienmarkt gibt es inzwischen viele gute Gründe. Das sind neben hohen Bewertungen und überzogenen Wachstumserwartungen in vielen Einzelwerten auch technische Warnsignale sowie eine euphorische Stimmung und Sorglosigkeit unter den Anlegern.

Neue Allzeithochs am US-Aktienmarkt sowie die Nachwahl-Euphorie haben viele Anleger bereits vergessen lassen, wie groß die Schwierigkeiten an den internationalen Finanzmärkten noch im Spätsommer waren. Vor allem der weltweite Crash am 05. August sorgte zeitweise für Panik und Entsetzen unter den in diesem Jahr erfolgsverwöhnten Investoren.

Crasht der Yen den Aktienmarkt erneut?

Ein weiteres Verkaufssignal liefert inzwischen aber auch das Währungspaar, das den Flash-Crash am 05. August überhaupt erst ermöglicht hatte: der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Der nämlich wertet nach einem Lower High stark auf und gewinnt allein am Mittwoch über ein Prozent an Wert. Es droht eine Abwicklung des sogenannten Carry-Trades und damit ein erneuter Crash!

Yen fiel im Sommer auf 30-Jahres-Tief

Mit einem Wechselkurs von 1 zu 162 fiel der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar noch im Juli auf den niedrigsten Stand seit mehr als 30 Jahren. Das hatte umgekehrt zur Folge, dass der japanische Leitindex Nikkei auf ein neues Allzeithoch klettert war und damit einen jahrzehntelangen Bärenmarkt beenden konnte.

Nur wenige Tage später hatte er gegenüber seinem neuen Rekordhoch jedoch ein Drittel an Wert verloren. Grund hierfür war eine rapide Aufwertung des Yen, nachdem die japanische Notenbank am Devisenmarkt interveniert und den Wechselkurs unter Druck gesetzt hatte. Das führte zu einer Implosion des Carry-Trades, wo sich Investoren zu günstigen Zinsen Geld in Japan leihen, um es anschließend vor allem auf dem US-Markt in Aktien zu investieren.

Mit dem US-Dollar und dem Nikkei brachen daher auch die weltweiten Aktienmärkte ein – das Platzen des Carry-Trades bescherte selbst Investorenlegende Warren Buffett einen Verlust in dreistelliger Millionenhöhe.

Erst Dollar-Crash, dann Rebound

Zum Glück der am Aktienmarkt investierten Anleger war der Spuk ebenso schnell vorbei, wie er gekommen war – auch weil sich der US-Dollar nach einem gegenüber dem Yen überverkauften Zustand wieder erholen und dabei einen kurzfristigen Aufwärtstrend ausbilden konnte.

Dieser ist zuletzt aber am Widerstandsbereich bei 155 Yen sowie der dort verlaufenden Abwärtstrendlinie ins Stocken geraten. Da hier in den vergangenen Tagen eine Korrektur einsetzte, muss die Top-Bildung als Lower High bewertet werden, was auch auf übergeordneter Zeitebene eine Trendwende zugunsten eines erstarkenden Yens anzeigt.

Wichtige Unterstützung gerät unter Druck

Dieser wertet zum Mittwochmittag erneut um mehr als ein Prozent auf. Dadurch gerät die 200-Tage-Linie, die erst vor wenigen Wochen wieder zurückerobert werden konnte, erneut unter Druck. Halten die Abgaben im US-Dollar an, könnte außerdem der Unterstützungsbereich zwischen 150 und 152 Yen attackiert werden.

Dieser ist vorerst die letzte Bastion der Dollar-Bullen. Könnte diese nach unten überwunden werden, könnte sich die Abwertung des US-Dollars gegenüber dem Yen noch einmal rapide beschleunigen, was zu einem erneuten Crash an den Aktienmärkten führen könnte.

Der Carry-Trade wurde nach Meinung einiger Research-Häuser schon beim ersten Crash nicht vollständig zurückabgewickelt und hatte in den Wochen danach wieder an Popularität gewonnen, wofür die zwischenzeitliche Erholung des US-Dollars ein deutliches Anzeichen ist.Weitere Yen-Aufwertung wahrscheinlich

Für eine solche Trendbewegung spricht, dass es im Relative-Stärke-Index (RSI) zunächst zu bearishen Divergenzen gekommen war, die in einen Abwärtstrend mündeten, der nun die Trendrichtung des Währungspaares bestätigt.

Außerdem ist der Trendstärkeindikator MACD unter seine Signallinie gefallen, was einen Verlust der Aufwärtsdynamik des US-Dollars gegenüber dem Yen anzeigt und für eine Abwertungsbewegung spricht, die auch vor dem oben genannten Unterstützungsbereich nicht Halt machen könnte.

Fazit: Der 05. August könnte sich noch einmal wiederholen

Mit ihren wiederholten Interventionen am Devisenmarkt hat die Bank of Japan außerdem gezeigt, dass sie keine Rücksicht auf die Befindlichkeiten weder von Anlegern des japanischen Aktienmarktes noch des US-Marktes nimmt.

Wenn sie die Gelegenheit für günstig hält, den Kurs mit möglichst geringen Mitteln möglichst stark zu beeinflussen, wird sie diese nutzen. Das dürfte wie schon im Spätsommer genau dann der Fall sein, wenn das Momentum bereits ein hohes ist. Spätestens wenn der US-Dollar daher 150 Yen unterschreitet, sollten Anleger dem Aktienmarkt mit allergrößter Vorsicht begegnen.

Jetzt absichern? So geht's renditestark!

In dieser angespannten Situation gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste sind Gewinnmitnahmen sowie der Aufbau einer Cash-Position, um die Risiken gegenüber dem Aktienmarkt zu verringern. Eine zweite Möglichkeit ist der Einsatz von Put-Absicherungen sowie Hebelprodukten als Hedges.

Eine geeignete Absicherung gegen eine Korrektur im US-Gesamtmarktindex S&P 500 ist der bereits vor drei Wochen empfohlene Schein MG50GE mit einem Basispreis von 6.200 Punkten. Für den Einsatz dieses Scheines spricht der aktuell niedrige Volatilitätsindex VIX, der günstige Put-Optionen bedeutet.

Die zweite naheliegende Option ist eine Wette darauf, dass der Yen gegenüber dem US-Dollar weiter aufwertet. Hierfür kommt das KO-Zertifikat ME75J9 in Frage, dessen Knock-out mit 157,04 Yen pro US-Dollar über dem Lower High liegt, das vorerst nicht mehr überwunden werden dürfte und damit das Risiko eines Totalverlustes reduziert. Das Auszahlungsprofil von ME75J9 ist wie folgt:

Szenariotabelle

KO-Zertifikat ME75J9 (KO-Barriere 157,04 ¥) Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 akt. Wechselkurs JPY/USD 151,47 ¥ Kaufpreis KO-Zertifikat 3,52 € KO-Barriere 157,04 ¥ Laufzeit endlos Wechselkurs JPY/USD 140,00 ¥ 145,00 ¥ 150,00 ¥ 155,00 ¥ 160,00 ¥ Wertentw. KO-Zertifikat 10,54 € 7,60 € 4,37 € 1,23 € 0,00 € Rendite USD/JPY -7,6 % -4,3 % -1,0 % +2,3 % +5,6 % Rendite KO-Zertifkat +199,4 % +115,9 % +24,1 % -65,1 % -100,0 %

Stand: Mittwoch, 27. November, 12:50 Uhr (MEZ), Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion