GameStop: Ein neuer Squeeze baut sich auf, sagt Stocktwits

Laut Dow Jones Market Data ist die Aktie an drei aufeinanderfolgenden Tagen und an fünf der letzten sechs Handelssitzungen gestiegen. GameStop hat seit dem 18. November, als das Unternehmen die Ernennung von Nat Turner in den Vorstand bekannt gab, keine Pressemitteilung herausgegeben.

Noor Al, Director of Community bei Stocktwits, sagte gegenüber MarketWatch, dass auf der Plattform "viel über GameStop diskutiert wird", und dass die Aktie derzeit auf Platz 4 der Liste der aktivsten Aktien bei Stocktwits steht. Zuvor war GameStop die Nummer 1 auf der Liste, fügte er hinzu.

"Wir haben unsere Nutzer gefragt, ob GameStop einen neuen Squeeze oder nur einen Pump auslöst, und 2.300 Menschen haben in nur fünf Stunden abgestimmt, wobei 60 Prozent sagten, dass sich ein neuer Squeeze aufbaut", so Al.

Und weiter: "Wir haben unsere Nutzer auch gebeten, mit einem Beitrag zu interagieren, wenn sie GameStop halten, und haben in nur vier Stunden 800 Likes erhalten, was für einen einzelnen Beitrag sehr hoch ist."

Das Interesse an der Mutter aller Meme-Aktien scheint auch unter Großanlegern zuzunehmen. Institutionelle haben in diesem Monat so viele Aktien gekauft wie noch nie. So hat beispielsweise der größte institutionelle Investor, Vanguard, laut einer Einreichung bei der Securities and Exchange Commission (SEC) seinen Anteil von 6,3 Prozent auf 8,7 Prozent erhöht.

GameStops Aktie hat 2021 einen enormen Wertanstieg verzeichnet – ausgelöst durch einen "Short Squeeze“ von Kleinanlegern. Dieser Squeeze, bei dem zahlreiche Käufer den Aktienpreis künstlich nach oben trieben, zielte darauf ab, Hedgefonds zu bekämpfen, die auf einen Preisverfall der Aktie gesetzt hatten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die GameStop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 29,00EUR auf Tradegate (27. November 2024, 11:27 Uhr) gehandelt.