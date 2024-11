In Sachen Holzbau ist heute mehr möglich als gedacht

München (ots) - Holzbauprojekte stoßen via Technik und hybriden Werkstoffmix in

neue Sphären. Die Timber Factory in München räumt mit Holzbau-Mythen auf und

demonstriert das nachhaltige und wirtschaftliche Potenzial.



Höher, größer, sicherer: Mit der Timber Factory demonstrieren UBM Development

und ARE Austrian Real Estate, wie zukunftsweisende Holzhybridkonstruktionen

nicht nur im Wohnungs- und Bürobau ökologische Maßstäbe setzen. Auch Gewerbe-

und Light-Industrial-Projekte können durch den Baustoff Holz nachhaltiger

werden. Münchens erster Gewerbe-Campus in Holz-Hybrid-Bauweise entsteht auf

einem 28.000 Quadratmeter großen Grundstück in München Moosach und wird

verschiedene Arten von Unternehmen beherbergen. Das Pionier-Projekt widerlegt

auf 59.500 Quadratmetern immer wieder erzählte Mythen von Holz als Baustoff.









Mythos 1: Holzgebäude sind brandgefährlich



Entgegen der weit verbreiteten Annahme weist Holz vorteilhafte Eigenschaften in

Bezug auf Brandschutz auf. Zunächst einmal bringt eine Holzkonstruktion kein

höheres Brandentstehungsrisiko mit sich - das in aller Regel ohnehin nicht von

den eingesetzten Baustoffen ausgeht. Holzkonstruktionen in Bürogebäuden müssen

die gleichen Brandschutzanforderungen erfüllen wie Gebäude aus anderen

Materialien. Holzbürogebäude sind bei richtiger Planung und Ausführung genauso

brandsicher wie Gebäude aus anderen Baustoffen. Für die Timber-Factory etwa

kombinieren die Bauherren konstruktive und technische Maßnahmen. Das Holz wird

in Verbindung mit Beton und Stahl genutzt. Was viele nicht wissen: Im Fall der

Fälle würde der natürliche Baustoff Holz kontrolliert und vorhersehbar brennen.

Holz behält seine Tragfähigkeit auch während eines Brandes für lange Zeit bei.

Massive Holzelemente entwickeln im Falle eines Brandes eine Schutzschicht, die

dem Feuer eine höhere Widerstandskraft bietet als viele herkömmliche

Materialien.



Mythos 2: Holz hält Feuchtigkeit nicht stand



Dieser Mythos ist besonders irreführend. Holz kann von Natur aus Feuchtigkeit

regulieren. Wird es durch technische Maßnahmen zusätzlich geschützt, ist der

Baustoff noch robuster und langlebiger - das ideale Material für Bürogebäude.

Voraussetzung ist: Die Holzelemente werden sicher und trocken in kontrollierten

Umgebungen vorgefertigt und mittels Just-in-Time-Produktion geliefert werden.

Auf der Baustelle müssen sie sofort verbaut werden, um theoretische

Feuchteeintritte während einer Lagerung auszuschließen. Ein mehrgeschossiger

Holz-Hybridbau wie die Timber Factory verfügt oft über eine eigene Alarmanlage

für Wasserschäden. Bei Wohnungsbauten wird zudem ein sogenanntes Seite 2 ► Seite 1 von 3



