Morpheus Space für den Gründerszene Award in der Kategorie Deep Tech & AI nominiert

Dresden (ots/PRNewswire) - Morpheus Space, ein führender Innovator im Bereich

fortschrittlicher Antriebssysteme für Satelliten, freut sich, seine Nominierung

für den Gründerszene Award in der Kategorie Deep Tech & AI bekannt zu geben. Mit

dieser prestigeträchtigen Nominierung gehört Morpheus Space zu den fünf besten

Startups, die die Technologiebranche in Deutschland revolutionieren.



Mit den Gründerszene Awards werden jedes Jahr herausragende Startups in der

DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) ausgezeichnet, die deren Impact,

Innovation und Wachstum würdigen. Präsentiert von der Gründerszene-Community -

einer führenden Online-Plattform für Startup-News und -Einblicke - würdigen die

Awards Unternehmen, die in ihren jeweiligen Bereichen bedeutende Fortschritte

machen.







die Mobilität im Weltraum sicher und einfach zu machen", sagte Daniel Bock, CEO

und Mitgründer von Morpheus Space. "Da der Weltraum und unsere Umlaufbahnen

zunehmend überfüllter, umkämpfter und wettbewerbsintensiver werden, wird unsere

Mission, die Verbreitung von Weltraumschrott zu verhindern, Kollisionen von

Raumfahrzeugen zu vermeiden und einen zuverlässigen Satellitenbetrieb zu

ermöglichen, immer dringlicher und wichtiger. Diese Nominierung unterstreicht

unser Engagement für den Schutz der Weltraumumgebung und dafür, dass die

kritische Infrastruktur im Weltraum auch für zukünftige Generationen zugänglich

bleibt."



Morpheus Space ist Vorreiter bei der Entwicklung von innovativen

Weltraummobilitätslösungen, die das effiziente Manövrieren von Satelliten und

Satellitenkonstellationen im Orbit ermöglichen. Anfang des Jahres brachte das

Unternehmen sein elektrisches Antriebssystem der zweiten Generation "GO-2" auf

den Markt und eröffnete seine neue Massenproduktionsanlage "Reloaded" in

Dresden. Diese Fortschritte erhöhen die Verfügbarkeit von GO-2 maßgeblich und

dienen dazu die steigende Nachfrage in der Satellitenindustrie zu decken.



Um die Vision einer nachhaltigen Weltraumzukunft voranzutreiben, unterzeichnete

Daniel Bock im Namen von Morpheus Space auf dem International Astronautical

Congress im vergangenen Monat die Zero Debris Charter der Weltraumagentur ESA.

Diese Verpflichtung unterstreicht Morpheus Spaces wachsendes Engagement, unsere

Weltraumumgebung zu schützen und gleichzeitig die Branche voranzubringen.



Der Gründerszene Award würdigt die innovativsten und einflussreichsten

Persönlichkeiten des Startup-Ökosystems. Die Gewinner der diesjährigen

Gründerszene Awards werden bei einer Galaveranstaltung am 3. Dezember in Berlin

bekannt gegeben.



Zu den bisherigen Gewinnern des Gründerszene Awards zählen namhafte Startups wie

Wingcopter und Enpal, was die Rolle des Preises bei der Anerkennung von

Unternehmen unterstreicht, die in ihrer Branche bedeutende Auswirkungen haben.



Weitere Informationen zu den elektrischen Antriebssystem GO-2 von Morpheus Space

finden Sie unter:



http://www.morpheus.space/



Über Morpheus Space:



Medienkontakt:



contact@morpheus-space.comSeit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2018, hat

Morpheus Space den Aufstieg von einer forschungsorientierten Unternehmung zu

einer richtungsweisenden kommerziellen Kraft vollzogen. Die Erfolge des

Unternehmens umfassen Antriebssystemtests auf Nanosatelliten, erfolgreiche

Kollisionsvermeidungsmanöver im Weltraum und zahlreiche Softwareinnovationen im

Bereich der Raumfahrtmobilität. Diese Leistungen unterstreichen Morpheus Spaces

Bestreben, ständig die Grenzen des Möglichen und Normen zu verschieben, um eine

sicherere und zugänglichere Zukunft der Raumfahrt zu ermöglichen.

View original

content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/morpheus-space-fur-den-

grunderszene-award-in-der-kategorie-deep-tech--ai-nominiert-302317194.html



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175761/5917821

OTS: Morpheus Space





"Wir freuen uns sehr über die Anerkennung von Gründerszene für unsere Arbeit,die Mobilität im Weltraum sicher und einfach zu machen", sagte Daniel Bock, CEOund Mitgründer von Morpheus Space. "Da der Weltraum und unsere Umlaufbahnenzunehmend überfüllter, umkämpfter und wettbewerbsintensiver werden, wird unsereMission, die Verbreitung von Weltraumschrott zu verhindern, Kollisionen vonRaumfahrzeugen zu vermeiden und einen zuverlässigen Satellitenbetrieb zuermöglichen, immer dringlicher und wichtiger. Diese Nominierung unterstreichtunser Engagement für den Schutz der Weltraumumgebung und dafür, dass diekritische Infrastruktur im Weltraum auch für zukünftige Generationen zugänglichbleibt."Morpheus Space ist Vorreiter bei der Entwicklung von innovativenWeltraummobilitätslösungen, die das effiziente Manövrieren von Satelliten undSatellitenkonstellationen im Orbit ermöglichen. Anfang des Jahres brachte dasUnternehmen sein elektrisches Antriebssystem der zweiten Generation "GO-2" aufden Markt und eröffnete seine neue Massenproduktionsanlage "Reloaded" inDresden. Diese Fortschritte erhöhen die Verfügbarkeit von GO-2 maßgeblich unddienen dazu die steigende Nachfrage in der Satellitenindustrie zu decken.Um die Vision einer nachhaltigen Weltraumzukunft voranzutreiben, unterzeichneteDaniel Bock im Namen von Morpheus Space auf dem International AstronauticalCongress im vergangenen Monat die Zero Debris Charter der Weltraumagentur ESA.Diese Verpflichtung unterstreicht Morpheus Spaces wachsendes Engagement, unsereWeltraumumgebung zu schützen und gleichzeitig die Branche voranzubringen.Der Gründerszene Award würdigt die innovativsten und einflussreichstenPersönlichkeiten des Startup-Ökosystems. Die Gewinner der diesjährigenGründerszene Awards werden bei einer Galaveranstaltung am 3. Dezember in Berlinbekannt gegeben.Zu den bisherigen Gewinnern des Gründerszene Awards zählen namhafte Startups wieWingcopter und Enpal, was die Rolle des Preises bei der Anerkennung vonUnternehmen unterstreicht, die in ihrer Branche bedeutende Auswirkungen haben.Weitere Informationen zu den elektrischen Antriebssystem GO-2 von Morpheus Spacefinden Sie unter:http://www.morpheus.space/Über Morpheus Space:Medienkontakt:contact@morpheus-space.comSeit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2018, hatMorpheus Space den Aufstieg von einer forschungsorientierten Unternehmung zueiner richtungsweisenden kommerziellen Kraft vollzogen. Die Erfolge desUnternehmens umfassen Antriebssystemtests auf Nanosatelliten, erfolgreicheKollisionsvermeidungsmanöver im Weltraum und zahlreiche Softwareinnovationen imBereich der Raumfahrtmobilität. Diese Leistungen unterstreichen Morpheus SpacesBestreben, ständig die Grenzen des Möglichen und Normen zu verschieben, um einesicherere und zugänglichere Zukunft der Raumfahrt zu ermöglichen.View originalcontent:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/morpheus-space-fur-den-grunderszene-award-in-der-kategorie-deep-tech--ai-nominiert-302317194.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/175761/5917821OTS: Morpheus Space