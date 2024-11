Finanzielle Unabhängigkeit und frühe Rente ohne Finanzplanung, Altersvorsorge oder Arbeitskraftabsicherung? (FOTO)

München (ots) - Ein Leben lang finanziell unabhängig sein, arbeiten können ohne

gesundheitliche Beeinträchtigungen, um mit ausreichend Geld so früh wie möglich

in Rente zu gehen. Das scheint der Wunsch der Befragten des diesjährigen

Financial Freedom Reports 2024 zu sein, den die Lebensversicherung von 1871 a.

G. München (LV 1871) in diesem Jahr zum vierten Mal in Folge zusammen mit dem

Meinungs- und Marktforschungsinstitut Civey herausgibt. Die Ergebnisse zeigen

erheblichen Nachholbedarf bei den Bundesbürgern, vor allem bei Themen wie

Finanzplanung, Altersvorsorge und Arbeitskraftabsicherung.



Knapp die Hälfte der Befragten möchte mit spätestens 60 Jahren in Rente gehen

(49,0 Prozent). Gleichzeitig steigt das staatlich vorgesehene

Renteneintrittsalter weiter an und die Belastung der arbeitenden Bevölkerung

nimmt aufgrund der alternden Gesellschaft weiter zu. Umso erstaunlicher ist die

Beobachtung, dass 37,6 Prozent der Generation Z (18- bis 29-Jährige) mit

spätestens 50 in die Rente gehen möchten - deutlich mehr als in den anderen

Doch nicht nur beim Renteneintritt, sondern auch bei der Höhe des Rentenbezugs

gehen Wunsch und Wirklichkeit auseinander: Zwei Drittel (62,4 Prozent) geben an,

für ein gutes Leben im Ruhestand mindestens 2.000 Euro pro Monat zu benötigen.

Dabei beträgt die durchschnittliche Rente in Deutschland nach Angaben der

Deutschen

beginnen mit ihrer Altersvorsorge erst im Alter ab 41 Jahren und weitere 16,2

Prozent ab 31 Jahren. Bei einem gewünschtem monatlichem Renteneinkommen von

2.000 Euro und mehr kann das zu spät sein.



Bei der Frage nach den bevorzugten Arten der Altersvorsorge steht an vorderster

Stelle die betriebliche Altersvorsorge (31,2 Prozent), gefolgt von

und Bausparverträgen (29,9 Prozent). Ein Viertel (26,4 Prozent) investiert in

Investmentfonds, Aktien oder ETFs, wobei deutlich mehr Männer (32,2 Prozent) als

Frauen (20,1 Prozent) diese Möglichkeiten nutzen. 20,7 Prozent der Befragten

wiederum investieren Erspartes in eine private Rentenvorsorge.



"Vorsorgearten, bei denen man selbst wenig aktiv oder initiativ sein muss,

dominieren wie die betriebliche Altersvorsorge und Immobilien. Eine Erklärung

könnte eine krisenbedingte Paralyse und auch Unwissenheit darstellen", sagt

Wirtschaftspsychologin Prof. Dr. Julia Pitters, die den Financial Freedom Report

2024 wissenschaftlich begleitet hat. Seite 2 ► Seite 1 von 2



