Shortseller-Attacke gegen diesen Luftfracht-Riesen!

Edgar Allen, Gründer und Chief Investment Officer von High Ground Investment Management mit Sitz in London, gab die pessimistische Haltung seines Unternehmens gegenüber Cargojet während einer Investmentkonferenz in der vergangenen Woche bekannt.

Das Luftfrachtunternehmen mit Sitz in Ontario, das 2002 vom Vorstandsvorsitzenden Ajay Virmani gegründet wurde, betreibt eine Flotte von 41 Flugzeugen und beschäftigt fast 1.900 Mitarbeiter. Es wird angenommen, dass das Unternehmen den kanadischen Luftfrachtmarkt mit einem Anteil von mehr als 80 Prozent dominiert.

Allen zufolge werden jedoch zwei Drittel der Luftfracht von kommerziellen Passagierfluggesellschaften befördert, die "völlig preisunempfindlich" sind.

Das bedeutet, dass es für Cargojet schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist, die Preise zu erhöhen, um die Rentabilität zu verbessern, da die Kunden wahrscheinlich auf billigere Alternativen ausweichen werden, so der Hedgefondsmanager.

Flotte zu alt laut Hedgefonds-Manager

Allen erkennt zwar die beherrschende Stellung von Cargojet auf dem kanadischen Nachtzustellungsmarkt an, weist aber auch auf die seiner Meinung nach problematischen Aspekte des Flottenalters und der Buchführungspraktiken des Unternehmens hin.

Er sagt, dass die Flugzeuge von Cargojet im Durchschnitt 30 Jahre alt sind - deutlich älter als die von Konkurrenten wie United Parcel Service (21 Jahre) und Federal Express (19 Jahre) - und dass die meisten kommerziellen Flugzeuge nach 24 Dienstjahren ausgemustert werden.

Allen behauptet auch, dass das Unternehmen es versäumt habe, seine Flugzeugflotte zu modernisieren.

Cargojets "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations"-Bericht, der zusammen mit den vierteljährlichen Finanzergebnissen veröffentlicht wird, enthält die gleichen Werte für das "Durchschnittsalter" seiner Flugzeuge seit dem ersten Quartal 2023.

Vorwurf: Falsche Buchhaltungspraktiken

Die schwerwiegendsten Vorwürfe des Leerverkäufers beziehen sich auf die Buchhaltungspraktiken von Cargojet, insbesondere in Bezug auf Steuerzahlungen und Flugzeugabschreibungen.

"Sie haben eine sehr gerissene Art, Steuern zu vermeiden", behauptet Allen. "Sie legen den Steuerbehörden völlig andere Konten vor als uns. Und in diesen Konten machen sie überhaupt kein Geld“, fügt er hinzu.

Zum Zeitpunkt von Allens Präsentation mit dem Titel "Cargojet ist teuer" wurde die Aktie mit dem 27-fachen des Gewinns und dem 3,5-fachen des materiellen Buchwerts gehandelt. Zum Vergleich: Die traditionelle Fluggesellschaft Lufthansa wird mit dem 7-fachen des Gewinns gehandelt, und United Airlines mit dem 9-fachen des geschätzten Gewinns bewertet.

Der Hedge-Fonds-Manager ist der Ansicht, dass Cargojet nach diesen Bewertungsmaßstäben immer noch zu teuer ist, trotz der schwachen Kursentwicklung in diesem Jahr.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Cargojet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 83,50EUR auf Tradegate (26. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.