Wenn der Kunde nicht zahlt - worauf es beim Forderungsmanagement wirklich ankommt (FOTO)

Buchholz i. d. Nordheide (ots) - Was tun, wenn der Kunde nicht zahlt? Für vieleFitnessstudios stellt das Mahnwesen eine große Herausforderung dar. Als Expertefür Forderungsmanagement und Geschäftsführer der DIAGONAL Gruppe unterstütztPhilipp Kadel Unternehmen mit einer umfassenden Dienstleistung im Zahlungs- undForderungsmanagement. Hier erfahren Sie, worauf es beim Forderungsmanagementankommt, welche Ansätze die größten Erfolge versprechen und wie das Mahnwesensogar die Kundenbeziehung stärken kann.Die Betreiber vieler Fitnessstudios kämpfen mit Zahlungsrückständen. Verzögernsich die Zahlungen der monatlichen Mitgliedsbeiträge oder bleiben sie sogar aus,ist schnelles Handeln gefragt. Denn werden offene Forderungen nicht zeitnahbeglichen, läuft das Fitnessstudio aufgrund hoher monatlicher Fixkosten Gefahr,in Liquiditätsengpässe zu geraten. Wie sich ein effektives Mahnwesen gestaltetund welche Methoden die größten Chancen bieten, säumige Kunden zum Zahlen zumotivieren, wissen jedoch die wenigsten. So laufen Mahnungen, die mit einemdrohenden Unterton verfasst werden, häufig ins Leere. "Mit Druck im Mahnwesenstoßen Unternehmen in der Regel auf Widerstand beim Schuldner - zur Begleichungder offenen Forderungen führen ihre Bemühungen in den meisten Fällen nicht",erklärt Philipp Kadel, Gründer und Geschäftsführer der DIAGONAL Gruppe."Mit einem positiven Ansatz hingegen erzielt das Forderungsmanagement nicht nurgrößere Erfolge, sondern kann sogar dazu genutzt werden, die Kundenbeziehung zubeleben und zu festigen", fährt der Experte für Forderungsmanagement fort. Mitder DIAGONAL Gruppe bietet er Unternehmen ein Rundum-sorglos-Paket für ihrZahlungs- und Forderungsmanagement an. Neben Bonitätsprüfungen und derRechnungsstellung zählen auch das Mahnwesen und die Umsetzung notwendigerInkasso-Verfahren zum Dienstleistungsangebot des Experten. Aus jahrelangerErfahrung weiß Philipp Kadel, mit welchen Ansätzen ausbleibende Zahlungeneffektiv eingetrieben werden können und was Fitnessstudiobetreiber tun können,um potenziellem Forderungsausfall durch den Aufbau einer guten undvertrauensvollen Kundenbeziehung vorzubeugen.Ein positiver Mahnansatz birgt viele VorteileDer häufigste Grund für offene Forderungen liegt darin, dass der Kundeschlichtweg vergessen hat, seine Rechnung zu begleichen. Im Sinne einer gutenKundenbeziehung ist es daher ratsam, die Zahlungserinnerung positiv zu gestaltenund auf Druck oder unangemessene Maßnahmen zu verzichten. "Mit einem humorvollen