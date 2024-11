Aktuelle Studie sieht 5G-Marktanteil in Westeuropa erstmals bei über 40 Prozent (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Die Anzahl der 5G-Mobilfunkverträge in Westeuropa steigt laut Ericsson

Mobility Report bis Ende 2024 auf geschätzt 226 Millionen und erreicht damit

einen Marktanteil von 41 Prozent.

- Westeuropa hält den Anschluss an die drei Top-Märkte Nordamerika (71 Prozent),

Nordostasien (51 Prozent) und die Region des Golfkooperationsrates (47

Prozent) und belegt weiterhin den vierten Platz.

- 5G-Mittelbandabdeckung (rund um 3,5 GHz) in Europa steigt bis Ende 2024 auf 45

Prozent, liegt aber deutlich hinter anderen Weltregionen zurück.

- 34 Prozent des mobilen Datenverkehrs werden weltweit bis Ende 2024 über

5G-Netze abgewickelt.



Ericsson (NASDAQ: ERIC) veröffentlicht die neue Ausgabe des Ericsson Mobility

Report - eine Studie rund um die Entwicklung des weltweiten Mobilfunkmarktes.

Ericsson sieht weiterhin ein starkes Wachstum im 5G-Markt, in Westeuropa wird 5G

bis Ende 2024 einen Marktanteil von über 40 Prozent erreichen. In anderen

Weltregionen wachsen die 5G-Anteile am Mobilfunkmarkt ebenfalls weiter: In

Nordamerika werden bis Ende 2024 bereits über zwei Drittel der Mobilfunkverträge

5G umfassen, in Nordostasien knapp über die Hälfte.









Die Zahl der 5G-Mobilfunkverträge nimmt in allen untersuchten Regionen weltweit

weiter zu und wird bis Ende 2024 global voraussichtlich die Zahl von 2,1

Milliarden erreichen. In Führung beim 5G-Marktanteil liegen aktuell Nordamerika

(71 Prozent aller dortigen Mobilfunk-Verträge sind bis Ende 2024 5G-Verträge),

Nordostasien (51 Prozent) und die Region des Golfkooperationsrates (47 Prozent).

Sie liegen damit zwar immer noch vor Westeuropa (41 Prozent), dennoch war 2023

ein weiteres starkes Wachstumsjahr für Westeuropa: Die Anzahl der 5G-Verträge

steigt von 143 Millionen Ende 2023 auf voraussichtlich 226 Millionen Ende 2024

und ihr Anteil am Gesamtmarkt von 25 auf 41 Prozent.



Mit Blick auf die führenden 5G-Regionen sagen die Expertinnen und Experten für

die Zukunft ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Spitzenpositionen voraus. Bis 2030

prognostizieren sie ein deutliches Aufholen von Westeuropa (92 Prozent aller

Verträge), sogar noch knapp vor Nordamerika (91 Prozent) und nur einen

Prozentpunkt hinter der Region des Golfkooperationsrates (93 Prozent). Das

Wachstum in Nordostasien (84 Prozent) verliert laut dieser Prognose hingegen bis

2030 an Dynamik.



Daniel Leimbach, Vorsitzender der Geschäftsführung der Ericsson GmbH und

Westeuropachef bei Ericsson, sagt: "Der 5G-Markt in Westeuropa liegt nach wie

vor auf einem soliden Wachstumskurs. Und bis 2030 wird Westeuropa noch einmal Seite 2 ► Seite 1 von 2



