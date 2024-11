Gerald Hörhan verrät, wie es gelingt, Kapital für Millionendeals zu beschaffen (FOTO)

Wien (ots) - Wer reich werden will, braucht Vermögen - oder etwa doch nicht?

"Investmentpunk" Gerald Hörhan ist selbst erfolgreicher Immobilien-Investor und

leitet die Investmentpunk Academy. In seinem Coaching lernen Menschen, wie sie

ihr Kapital erfolgreich für sich arbeiten lassen und bereits mit einfachsten

Mitteln Vermögen bilden. Wie die Superreichen Geld für lukrative Deals

beschaffen, erfahren Sie hier.



In den Medien hört man immer wieder von Millionären und Milliardären, die hohe

Millionenbeträge für Deals ausgeben. Für die meisten Menschen erscheint diese

Dimension nahezu unerreichbar. Sie können sich nicht einmal vorstellen, so viel

Geld zu besitzen - geschweige denn, es für eine einzelne Transaktion auszugeben.

In der Tat ist das auch gar nicht notwendig. "Selbst die Superreichen haben

selten mehr als ein paar Millionen auf dem Konto. Sie wissen jedoch, wie sie

mehr Geld beschaffen", erklärt Investment-Experte Gerald Hörhan.







Finanzierungsstrategien. Diese Mittel sind nicht nur Reichen vorbehalten - auch

ganz normale Menschen können sie nutzen, um Vermögen aufzubauen", so der Experte

weiter. Gerald Hörhan ist in der Branche als "Investmentpunk" bekannt und hat es

selbst mit

Investmentpunk Academy GmbH vermittelt er Anlegern das nötige Wissen, um ihr

Vermögen selbstbestimmt zu vermehren.



Hohe Eigenkapitalanforderungen: Die Herausforderung bei der Bankfinanzierung



Banken stellen meist die erste Anlaufstelle dar, wenn Menschen Geld benötigen.

Tatsächlich finanziert eine Bank vieles - unter anderem auch Immobilienkäufe

oder die Übernahme eines Unternehmens mit erprobtem und zukunftsfähigem

Geschäftsmodell. Bei Start-ups wird es jedoch aufgrund des höheren Risikos

schwieriger, ein Bankdarlehen zu bekommen.



Zudem werden bei einem Bankdarlehen normalerweise Sicherheiten und Eigenkapital

vorausgesetzt. So ist es beim Kauf einer Immobilie oder eines Unternehmens

derzeit nicht unüblich, dass Banken 30 bis 40 Prozent Eigenkapital verlangen.

Bei einer geplanten Transaktion in Höhe von zwei Millionen Euro wären also

600.000 bis 800.000 Euro Eigenkapital vonnöten, damit die Bank einsteigt. Bei

größeren Deals fällt die Summe an nötigem Eigenkapital natürlich ungleich höher

aus. Geld, das viele Anleger nicht einfach auf der Seite liegen haben. So stellt

sich die Frage: Wie kommt man an das Geld?



Die "Geldorgel der Finanzierung"



Wer diese Lücke schließen will, muss zwangsläufig lernen, die Geldorgel der

Finanzierung zu spielen, denn dann ergeben sich meist mehrere Optionen: Seite 2 ► Seite 1 von 3



