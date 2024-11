Die Analystenstimmen des Tages: Volvo, Henkel, Beiersdorf und L'Oreal

Die US-Bank JPMorgan hat Henkel von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 82 auf 100 Euro angehoben. Analystin Celine Pannuti hebt in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2025 für die Konsumgüterbranche die insgesamt attraktive Aktienrendite (TSR) hervor. Besonders optimistisch ist sie für Tabakwerte, die Aktien von Softdrinkherstellern und Brauereien sowie Konzerne für persönliche Gebrauchsgüter (HPC). Eher skeptisch sieht Pannuti Hersteller von Alkoholika und Nahrungsmitteln und ist auch bei Nahrungsmittelzusätzen eher wählerisch. Henkel sei immer noch deutlich günstiger als seine Wettwerber, obwohl die Jahresziele für 2024 zweimal aufgestockt wurden.

JPMorgan hebt das Kursziel von Beiersdorf an

Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von Beiersdorf den Stempel "Positiv Catalyst Watch" gegeben und das Kursziel von 150 auf 160 Euro angehoben. Die fundamentale Einstufung bleibt "Overweight". Analystin Celine Pannuti hebt in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2025 für die Konsumgüterbranche die insgesamt attraktive Aktienrendite (TSR) hervor. Besonders optimistisch ist sie für Tabakwerte, die Aktien von Softdrinkherstellern und Brauereien sowie Konzerne für persönliche Gebrauchsgüter (HPC). Eher skeptisch sieht Pannuti Hersteller von Alkoholika und Nahrungsmitteln und ist auch bei Nahrungsmittelzusätzen eher wählerisch. Beiersdorf-Aktien seien dem Sektor 2024 hinterhergelaufen. Für die Jahresbilanz ist sie aber sehr optimistisch und rechnet auch 2025 mit einem überdurchschnittlichen Wachstum.

JPMorgan stuft Volvo hoch

Die US-Bank JPMorgan hat Volvo B von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 290 auf 330 schwedische Kronen angehoben. 2025 werde geprägt von global geringem Produktionswachstum, Handelsspannungen, einer nur langsamen Elektrifizierung sowie Marktanteilszuwächsen chinesischer Hersteller, schrieb Analyst Jose Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Jahresausblick für die Autobranche. Investoren dürften ihre Fokus weiter auf starke Barmittelzuflüsse richten, die Dividenden und Aktienrückkäufe erlauben. Zu finden seien sie in erster Linie bei Pkw- und Lkw-Herstellern sowie Reifenkonzernen. Beim Nutzfahrzeugbauer Volvo sieht Asumendi in den kommenden Jahren eine Produkterneuerungsdynamik, die ihresgleichen sucht.

JPMorgan senkt das Kursziel für L'Oreal

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für L'Oreal von 325 auf 290 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Celine Pannuti hebt in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2025 für die Konsumgüterbranche die insgesamt attraktive Aktienrendite (TSR) hervor. Besonders optimistisch ist sie für Tabakwerte, die Aktien von Softdrinkherstellern und Brauereien sowie Konzerne für persönliche Gebrauchsgüter (HPC). Eher skeptisch sieht Pannuti Hersteller von Alkoholika und Nahrungsmitteln und ist auch bei Nahrungsmittelzusätzen eher wählerisch. L'Oreal hatte Pannuti erst vor einem Monat abgestuft, weil der globale Schönheitspflegemarkt schneller erodiert als gedacht.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial)