Ist die Party vorbei?

Über ein Jahr lang zog sich eine breit angelegte Bodenbildungsmaßnahme beim Russell 2000 um 1.633 Punkten hin, als schließlich im Oktober 2023 wieder eine Aufwärtsbewegung erfolgte und wenig später den Doppelboden durch einen Ausbruch über die Triggermarke von 2.100 Punkten bestätigte. Dies löst im weiteren Verlauf ein Kaufsignal aus, welches geradewegs an die Verlaufshochs aus November 2021 bei 2.458 Punkten heranführte. An dieser markanten Stelle wird sich nun der weitere Kursverlauf für das Barometer auf mittelfristiger Basis entscheiden müssen, derzeit halten Bullen noch die stärkeren Karten auf der Hand.

In der zweiten Novemberwoche hat der Russell 2000 Index an seinen 2021er-Hoch zunächst eine Abfuhr erhalten, Käufer, blieben jedoch standhaft und trieben die Kurse auf ein neues Jahreshoch aufwärts. Aber nur ein nachhaltiger Wochenschlusskurs über dem Niveau von mindestens 2.470 Punkten dürfte die Weichen mittelfristig gen Norden ausrichten und einen Kursanstieg an 2.595 und darüber 2.719 Punkte ermöglichen. Prallt das Barometer dagegen nachhaltig von dieser Barriere zur Unterseite ab und durchbricht mindestens den Support von 2.300 Punkten, würden kurzfristige Abschläge auf 2.202 und darunter 2.100 Punkte drohen. Diese Entwicklung dürfte noch im Rahmen einer gewöhnlichen Konsolidierung liegen und erst zu einem späteren Zeitpunkt einen neuerlichen Ausbruchsversuch forcieren.

Russell 2000 Index (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Fazit: