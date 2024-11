Autofriedhof in Essen VW, Audi & Co: Hier rosten 6000 Neuwagen vor sich hin Ein Meer aus unverkauften Neuwagen in Essen illustriert die tiefe Krise der deutschen Autoindustrie. Fast 6000 Fahrzeuge stauen sich auf einem Parkplatz der CAT Automobillogistik nahe des Stadthafens.