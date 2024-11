Renditeaufschlag französischer Staatsanleihen steigt auf Zwölf-Jahres-Hoch

PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Haushaltsstreit in Frankreich verunsichert zunehmend die Anleiheninvestoren des Landes. Dies spiegelt sich in der am Finanzmarkt stark beachteten Differenz der Renditen zehnjähriger französischer Staatsanleihen zu entsprechenden Renditen deutscher Bundesanleihen wider. Der Abstand hat seit Mitte November deutlich zugenommen und am Mittwoch mit zuletzt 0,86 Prozentpunkten das höchste Niveau seit der Eurokrise 2012 erreicht. Deutsche Anleihen rentieren aktuell mit 2,17 Prozent, wohingegen französische Papiere 3,03 Prozent abwerfen. Am Markt wird damit auch ein höheres Ausfallrisiko französischer Staatspapiere eingepreist.

Die Nervosität an den Märkten reflektiert die Bedenken der Anleger, ob Premierminister Michel Barnier in der Lage ist, einen Haushalt für das nächste Jahr zu verabschieden und Ausgabenkürzungen zur Verringerung des Defizits des Landes durchzusetzen. Marine Le Pen von der rechtsextremen Nationalen Sammlungspartei hatte angekündigt, die Regierung mit einem Misstrauensantrag zu stürzen, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Experten rechnen damit, dass sich der Haushaltsstreit wahrscheinlich im Dezember zuspitzt.