Cathie Wood kickt Palantir-Aktien aus Depot & wettet stattdessen auf Chip-Aktie

Bei Palantir scheint Wood nach einer massiven Rallye in diesem Jahr – die Aktie hat seit Jahresbeginn 283 Prozent zulegen können – Gewinne mitzunehmen. Die Bank of America (BofA) hat erst in dieser Woche das höchste Kursziel der gesamten Wall Street an das Software-Unternehmen vergeben. Aufgrund eines sich beschleunigten Wachstums in den USA und eines sich vergrößernden "Burggrabens" hat die US-Bank das Kursziel von 55 US-Dollar auf 75 US-Dollar angehoben.

Über den Innovationsfonds von ARK (ARKK) hat die Starinvestorin am Montag 26.047 Palantir-Aktien im Wert von 1,7 Millionen US-Dollar veräußert. Stattdessen hat Wood über den ARKQ 10.753 AMD-Aktien im Wert von 1,5 Millionen US-Dollar gekauft.

Die BofA-Analysten sind auch der Meinung, dass nach der Verlegung der Börsennotierung an die Nasdaq außerdem wahrscheinlich die Voraussetzungen für die Aufnahme in den Nasdaq 100 Index erfüllt sein werden. Dies stelle einen weiteren Katalysator für den Kursanstieg dar.

Tipp aus der Redaktion: Nach Nvidia: 5 KI-Revolutionäre aus der zweiten Reihe! In diesem kostenlosen, exklusiven Spezialreport präsentieren wir 5 innovative KI-Unternehmen, die bahnbrechende Entwicklungen in diesem Sektor prägen könnten.

Was steckt aber hinter dem AMD-Trade? Angeblich plant das Chip-Unternehmen, in den Markt für Mobilgeräte einzusteigen. Demnach will AMD neue Chips für beschleunigte Verarbeitungseinheiten (APUs) entwickeln, die speziell für Smartphones gedacht sind.

Diese Chips werden den 3-Nanometer-Fertigungsprozess von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) nutzen, was die Auslastung von TSMCs 3-Nanometer-Produktion bis Ende 2026 sicherstellen soll. Zudem verstärkt AMD seine Aktivitäten in Indien durch eine Investition von 400 Millionen US-Dollar. Diese Investition zielt darauf ab, die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens zu erweitern und seine Position auf dem wachsenden indischen Markt zu stärken.

Cathie Wood hatte bereits Ende Oktober nach den enttäuschenden Earnings des Chipherstellers die AMD-Beteiligung mit 121.279 weiteren Aktien aufgestockt. AMD hatte mit seinem Ergebnisbericht enttäuscht, was Anleger mit einem zweistelligen Minus quittierten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion