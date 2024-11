DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Buy' Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Die Münchner sähen erste Hoffnungsschimmer in frühzyklischen Geschäftsbereichen, schrieb Analyst Gael de-Bray in seinem am Mittwoch …