Max Winkler von der W&S Epic GmbH klärt auf - So verkaufen Handwerker ihre Leistungen zu Top-Konditionen (FOTO)

Berlin (ots) - Wer im Handwerk die besten Konditionen erzielen will, muss selbst

zum Marktführer werden. Wie dies gelingt, weiß Max Winkler von der W&S Epic

GmbH: Mit seinem eigens entwickelten Marktführer-Framework baut er auf den

bestehenden Alleinstellungsmerkmalen seiner Kunden auf, um sie in ihrer Region

und Marktnische als hochwertige und führende Anbieter in Szene zu setzen. Worauf

genau es ankommt, um höhere Preise zu rechtfertigen, erfahren Sie hier.



Handwerker sehen sich in der heutigen Zeit einem starken Preisdruck ausgesetzt:

Billiganbieter und größere Firmen machen es manch einem mittelständischen

Betrieb schwer, im Preiskampf auf Dauer profitabel zu bleiben. Um trotz höherer

Preise die Auftragsbücher zu füllen, reicht Qualität allein jedoch nicht aus -

der Betrieb muss sich gezielt von der Masse abheben. "Wer höhere Preise

durchsetzen will, muss seine Kundschaft nicht nur durch Qualität, sondern auch

emotional binden", betont Max Winkler, Geschäftsführer der W&S Epic GmbH.







stärken und ihn für seine Qualität bekannt machen", so der Experte weiter.

"Dabei gilt: Nur wer als Marktführer wahrgenommen wird, kann Top-Konditionen für

seine Arbeit aushandeln." Max Winkler weiß, wovon er spricht: Mit der W&S Epic

GmbH unterstützt der Experte für Onlinemarketing und digitales Marketing

mittelständische Handels- und Handwerksunternehmen in den Bereichen digitaler

Neukunden- und Mitarbeitergewinnung. Zu diesem Zweck hat er mit der

Marktführer-Methode eine innovative Methode entwickelt, die mittelständische

Handels- und Handwerksunternehmen zuverlässig zur Nummer eins ihrer Branche oder

Region macht.



Alleinstellungsmerkmale und Premium-Anspruch müssen zementiert werden



Ein zentraler Bestandteil der Markenentwicklung sind Alleinstellungsmerkmale:

Ein Betrieb, der sich von anderen abheben möchte, sollte daher zunächst klar

definieren, was ihn besonders macht. So könnte einen Marktführer beispielsweise

auszeichnen, dass er über spezielle, möglicherweise sogar patentierte

Materialien und Techniken verfügt oder einen besonderen Service anbietet. Diese

Einzigartigkeit vermittelt Kunden das Gefühl, eine hochwertige Leistung zu

erhalten - sie ist also ein entscheidendes Argument, um höhere Preise zu

rechtfertigen.



Damit ein Betrieb als führend wahrgenommen wird, müssen dieser Premium-Anspruch

und die Alleinstellungsmerkmale auch in der Außendarstellung klar zur Geltung

kommen. Eine moderne Onlinepräsenz, hochwertiges und professionell gestaltetes



