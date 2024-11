Zentiva sichert sich ca. 85,27 % der Stimmrechte der APONTIS PHARMA AG im Rahmen ihres öffentlichen Kaufangebots

FRANKFURT, Deutschland, 27. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Zentiva AG, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Zentiva Pharma GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, und Teil der Zentiva-Gruppe („Zentiva"), gab heute bekannt, dass sie sich im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für die APONTIS PHARMA AG („APONTIS PHARMA") nach Ablauf der Annahmefrist am 21. November ca. 83,57 % des Aktienkapitals und ca. 85,27 % der Stimmrechte gesichert hat.

Steffen Saltofte, Geschäftsführer von Zentiva, sagte: „Wir freuen uns über den Erfolg unseres öffentlichen Kaufangebots. Dieser Meilenstein ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, unsere Reichweite zu vergrößern und unsere Fähigkeit zu verbessern, hochwertige und erschwingliche Medikamente für die Menschen bereitzustellen, die täglich auf sie angewiesen sind. Wir freuen uns darauf, unsere Stärken zu bündeln und im Rahmen einer einheitlichen Eigentümerstruktur zusammenzuarbeiten, um unsere langfristige Strategie umzusetzen."

Die Abwicklung des Angebots unterliegt noch der Genehmigung der deutschen Aufsichtsbehörde für ausländische Direktinvestitionen. Die Abwicklung wird voraussichtlich im Dezember 2024 oder im ersten Quartal 2025 erfolgen.

Informationen zu Zentiva

Zentiva ist eine paneuropäische Plattform, die hochwertige und erschwingliche Arzneimittel für mehr als 100 Millionen Menschen in Europa entwickelt, herstellt und bereitstellt. Zentiva verfügt über 4 eigene Produktionsstandorte und ein breites Netz von externen Produktionspartnern, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Wir bieten Lösungen in wichtigen therapeutischen Bereichen wie Kardiologie und Kreislauf, Diabetes, Onkologie, Atemwegserkrankungen und ZNS an und konzentrieren uns auf die Erweiterung unseres Portfolios im Bereich Selbstpflege. Das Unternehmen befindet sich in Private-Equity-Besitz und erzielt ein nachhaltiges zweistelliges Wachstum mit einem ehrgeizigen 5-Jahres-Plan für weiteres starkes (organisches und anorganisches) Wachstum in ganz Europa.

Wir sind ein Team von fast 5.000 einzigartigen Talenten, die durch unser Ziel verbunden sind, Gesundheit und Wohlbefinden für alle Generationen zu schaffen. Wir möchten, dass Zentiva ein großartiger Arbeitsplatz ist, an dem sich jeder willkommen und geschätzt fühlt und sein wahres Ich zeigen kann, indem er das Beste aus sich herausholt.