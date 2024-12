Gibt es eine Alternative zur Dollar-Allmacht?

wallstreetONLINE: Herr Risse, und was macht der Dollar? Hat man sich vor vielen Jahren unter Börsianern immer gefragt. Ich höre das kaum noch. Geht es ihnen anders?



Stefan Risse: Das haben sie sehr richtig beobachtet. In den 80er/ 90er Jahren hat diese Frage eine viel größere Rolle gespielt als heute. Schauen sie mal, Andre Kostolany hat sogar mal ein Buch geschrieben mit dem Titel "Und was macht der Dollar im Irrgarten der Währungsspekulation?" kam Ende der er Jahre raus. Auf die Idee wird heute keiner mehr kommen, wird wahrscheinlich auch keiner kaufen. Liegt, glaube ich, daran, dass die Währungsschwankungen heute längst nicht mehr so groß sind.

Also Euro gegenüber Dollar beispielsweise, wie sie früher waren. Und wir natürlich in Europa auch nicht mehr so viele bunte Währungsgeschichten zu erzählen haben. Durch die Eurozone früher haben wir auch die Lire dann mal abgewertet oder der Franc, wenn es da politische Unruhen von irgendwelchen Studenten gab in Frankreich. Das ist ja alles vorbei, seitdem es den Euro gibt. Aber der Dollar ist immer noch da. Wir haben den Euro, aber dadurch, dass wir uns da in so einer relativ engen Bandbreite die letzten Jahre bewegen, interessiert es nicht mehr so wie früher.



wallstreetONLINE: Ist ja ein unglaublicher Zufall. Das ist meine erste Frage zu dem Buchtitel von Andre Kostolany.



Stefan Risse: Ja, und was für ein Zufall auch, dass das Buch jetzt bei mir auf dem Tisch liegt, wo die anderen Bücher alle im Regal stehen, als wenn wir es abgesprochen hätten.



wallstreetONLINE: Irre, was so Sachen passieren. Unglaublich. Aber lassen sie uns weiter über den US-Dollar sprechen. Wie beeinflusst der Wert des US Dollars eigentlich die globale wirtschaftliche Stabilität und den Handel zwischen den Nationen?



Stefan Risse: Das spielt eine riesige Rolle, und zwar immer dann, wenn die Währung eines Landes überbewertet ist. Das heißt dieses Land hat im Export eher schwierige Bedingungen. Ist die Währung eher tief bewertet, sind es bessere Bedingungen. Insofern spielt eben der Dollar für die USA eine große Rolle und für deren Bedingungen im internationalen Handel. Umgekehrt eben dann für die anderen Länder. In Deutschland haben wir so ein bisschen den Glauben daran, dass eine starke Währung gut ist. Es kommt so aus der D-Mark Seite.

Die D-Mark hat ja, weil wir immer sehr geringe Inflationsraten hatten, die Bundesbank sehr stabilitätsorientiert ihre Zinspolitik gemacht hat, hat die D-Mark ja eher mal aufgewertet gegenüber dem Dollar, aber auch gegenüber anderen schon angesprochenen europäischen Währungen. Das hat aber auch dazu geführt, dass im Export die Bedingungen immer schwieriger wurden und die deutschen Firmen dann immer effizienter werden mussten, um im internationalen Handel noch wettbewerbsfähig zu sein.

Und das ging natürlich zu Lasten der Arbeitslosigkeit, denn wir hatten dann eben 5 Millionen Arbeitslose. Und das ist dann durch den Euro gemildert worden, weil wir dann in einem Währungskorb waren, ja mit Ländern, die eher traditionelle, schwächere Währungen hatten, wie Italien oder wie eben auch Griechenland. Und der Druck wurde genommen und nun ist eben der Euro schon seit längerer Zeit gegenüber der wichtigsten Handelswährung, dem Dollar, unterbewertet. Und deswegen hat Deutschland im Export die letzten Jahre sehr, sehr gute Bedingungen. Und das bedeutet dann ja auch in Konkurrenz zu amerikanischen Anbietern auf dem chinesischen Markt entsprechende Vorteile.



wallstreetONLINE: Ja, aber kann der Wert des US Dollars überhaupt langfristig fallen, wenn er für die internationalen Finanzmärkte, für den Handel, für die Energiepreise so unverzichtbar ist?



Stefan Risse: Dass von ihnen diese Frage kommt, habe ich genau erwartet, weil die Frage kommt jetzt von allen Leuten, die, die Geschichte nicht kennen. Aber dafür haben Sie ja mich, um sie entsprechend aufzuklären. Denn ja, der Dollar ist Weltwährung. Es wird immer wieder...

Das komplette Interview sehen Sie auf unserem YouTube-Kanal. Abonnieren nicht vergessen!