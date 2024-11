STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia (WKN MG5MTD) Eine Kooperation zwischen Nvidia und SoftBank eröffnet neue Wege in der Telekommunikationsbranche. In Japan startete ein Pilotprojekt - die weltweit erste Telekommunikationsinfrastruktur, die KI- und 5G-Technologie kombiniert. Diese AI-RAN-Infrastruktur nutzt Nvidias AI Aerial Plattform, um Basisstationen neben Netzwerkdiensten auch KI-Workloads ausführen zu lassen. Ein zentraler Bestandteil dieser Innovation sind die neuen Blackwell-Chips von Nvidia, die SoftBank als erster Kunde einsetzt. Diese Chipgeneration bietet eine 30-fach höhere Leistung für bestimmte KI-Anwendungen. Nvidia sieht die Kooperation als wichtigen Schritt zur Stärkung seiner Präsenz in Asien. Diese Woche kommt die Aktie des Chip-Konzerns noch nicht vom Fleck, aktuell kostet ein Anteilsschein 136,92 US-Dollar. Wie am Vortag ist ein Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia gefragt. 2. Faktor 3x Long Optionsschein auf MicroStrategy (WKN SN06F2) MicroStrategy profitierte zuletzt erheblich von der Bitcoin-Rallye und erweiterte seine Bestände durch strategische Käufe. Im Zeitraum vom 18. bis 24. November investierte das Unternehmen etwa 5,4 Milliarden US-Dollar, um 55.500 Bitcoins zu einem Durchschnittspreis von 97.862 US-Dollar zu erwerben. Damit hält MicroStrategy insgesamt 386.700 Bitcoins, was einem Wert von rund 36,8 Milliarden US-Dollar entspricht. Analysten zeigen sich überwiegend positiv, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 494 US-Dollar. Dennoch verliert die MicroStrategy-Aktie in dieser Woche wieder an Boden, nachdem sie letzte Woche infolge der Bitcoin-Rallye auf 542 US-Dollar gestiegen war. Aktuell notiert die Aktie bei 353 US-Dollar. Seit Jahresbeginn verzeichnet sie jedoch einen Gewinn von über 600 %. Stuttgarter Anleger setzen auf einen Faktor 3x Long Optionsschein auf MicroStrategy. 3. Knock-out-Call auf Bitcoin Future (WKN VC8N6P)

Die Idee einer strategischen Bitcoin-Reserve für die USA gewinnt zunehmend an Bedeutung und könnte sowohl den Kryptomarkt als auch die nationale Schuldenlast der USA beeinflussen. Senatorin Cynthia Lummis hat bereits im Juli 2024 auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville ihren Gesetzesvorschlag vorgestellt, der vorsieht, dass die USA innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Million Bitcoin erwerben. Dies entspricht 5 % des derzeit im Umlauf befindlichen Bitcoin-Bestands, mit einem geschätzten Gesamtwert von über 90 Milliarden US-Dollar. Aktuell liegt der Bitcoin-Kurs bei 93.850 US-Dollar. Ein Knock-out-Call auf die Kryptowährung ist heute an der Euwax gefragt.

Euwax Sentiment Index

Trotz positiver Vorgaben aus Übersee zeigt sich der DAX heute schwächer. Der deutsche Leitindex notiert mit 19.170 Punkten um 0,65 % tiefer als am Vortag. Stuttgarter Anleger setzen auf eine Stimmungsaufhellung auf dem Börsenparkett, das Stimmungsbarometer Euwax Sentiment zeigt +53 Punkte an.

Börse Stuttgart auf Youtube

Investieren in Big Tech: Wie KI den Markt revolutioniert | Börse Stuttgart | Aktien

Darum geht's im Video: In dieser Episode beleuchten wir die aktuellen Entwicklungen bei Apple, Alphabet, Amazon und Microsoft. Wir analysieren Marktkapitalisierung, Umsatzprognosen, Innovationskraft sowie die Chancen und Risiken rund um KI-Technologien. Im Fokus stehen auch Amazons finanzielle Kennzahlen und Herausforderungen im Vergleich zu Microsoft und Alphabet. Themen wie Automatisierung, Discount-Zertifikate und die Psychologie des Investierens ergänzen die Diskussion. Zudem betrachten wir die langfristige Performance von Microsoft und die Bedeutung von Geduld beim Investieren. Ein spannender Rundumblick auf Big Tech, Finanzstrategien und Marktanalysen! Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=jhnFVtqHYdA

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)