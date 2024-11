SwitchBot stellt die vielseitige Relaisschalter-Serie für smartere Haushalte vor

Tokio (ots/PRNewswire) - SwitchBot, eine aufstrebende Marke im Bereich der

Smart-Home-Automatisierung und Nachrüstung, bringt eine neue

Relaisschalter-Serie. Die Serie umfasst zwei Modelle: den Relaisschalter 1PM,

der sich ideal für Ein-Kanal-Schaltungen mit Echtzeit-Energiemonitoring eignet,

und den Relaisschalter 1, der für einfachere Installationen mit einem

Trockenkontakt konzipiert ist.



Die SwitchBot Relaisschalter-Serie ist der weltweit erste smarte Relaisschalter,

der Strom steuern, Bluetooth-Konnektivität erweitern und Automatisierung mit

Matter-Unterstützung integriert. Diese kompakten Schalter (42x36x16mm) fügen

sich nahtlos in gängige Unterputzdosen ein - ganz ohne aufwändiges Umverdrahten

oder komplexe Anpassungen.





Umfassende KompatibilitätDie Relaisschalter-Serie ist mit Matter ausgestattet und ermöglicht dieIntegration in führende Smart-Home-Plattformen wie Apple HomeKit, Alexa, GoogleHome, SmartThings usw. Matter-zertifizierte Geräte garantieren sichere undverschlüsselte Verbindungen, sodass Nutzer ihr komplettes Smart-Home-Systemkomfortabel über eine zentrale Plattform steuern können.Integrierter Bluetooth-RepeaterJeder Relaisschalter fungiert auch als Bluetooth-Repeater und verbindet bis zu10 SwitchBot-Bluetooth-Geräte mit einer Internetverbindung. In Kombination mitSwitchBot-Hubs erweitert diese Funktion die Bluetooth-Reichweite (bis zu 80 m inoffenen Bereichen) und sorgt für stabile Verbindungen, selbst in großen Häusern.Intelligente StromüberwachungDer Relaisschalter 1PM verfügt über eine Echtzeit-Stromüberwachungsfunktion, dieden Energieverbrauch verfolgt, Berichte erstellt und den Stromverbrauchoptimiert. Ideal geeignet für energieintensive Geräte wie Heizungen,Klimaanlagen und Küchengeräte.Herkömmliche Geräte smart machenDie Relaisschalter-Serie verwandelt jedes herkömmliche Gerät in ein smartes. DerRelaisschalter 1 eignet sich für Garagentore, Türklingeln undBewässerungssysteme, während der Relaisschalter 1PM für Lichtautomation,Außenlampen, Deckenventilatoren und mehr verwendet werden kann. Nutzer könnenalltägliche Aufgaben mühelos Automatisierung erstellen und Geräte aus der Fernesteuern.Erweiterte Smart-Home-IntegrationDie Relaisschalter-Serie verbindet sich nahtlos mit anderen SwitchBot-Produkten,um dynamische Automatisierung zu schaffen. Gleichzeitig unterstützen dieRelaisschalter App-Steuerung, Sprachbefehle und Automationsszenen. So könnenNutzer beispielsweise Lichter automatisch zur Schlafenszeit oder nachSonnenaufgang ausschalten, Lichter bei Bewegungserkennung oder beim Türöffnenaktivieren und Zeitpläne für Garagentore festlegen - für maximale Sicherheit undKomfort.Kompakt, sicher und zuverlässigMit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen wie Überhitzungsschutz sorgt dieRelaisschalter-Serie für einen sorgenfreien Betrieb dank flammhemmenderMaterialien der Klasse V0. Darüber hinaus bietet der Relaisschalter 1PMÜberlastschutz und unterstützt vier Schaltmodi: Toggle, Edge, Detached undMomentary. Ausgestattet mit einem Hochgeschwindigkeits-ESP32-Prozessorermöglicht er flexible Anwendungen für unterschiedlichste Einsatzbereiche.Preise und VerfügbarkeitDie SwitchBot Relaisschalter-Serie ist im SwitchBot-Website(https://eu.switch-bot.com/) sowie bei Amazon erhältlich. Der Preis beträgtEUR21,99 für den Relaisschalter 1PM und EUR19,99 für den Relaisschalter 1.