Pay by Bank (FOTO)

Stockholm (ots) - Marktausblick von Manfred Schulz, Head of Merchant Solutionsvon Brite Payments (https://britepayments.com/de/)In Deutschland ist Amazon mit einem jährlichen Umsatz von über 15 MilliardenEuro (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/170530/umfrage/umsatz-der-groessten-online-shops-in-deutschland/) der Platzhirsch unter derB2C-Onlineplattformen. Dahinter liegt Otto mit gut vier Milliarden Euro aufPlatz zwei. Es folgt ein Long Tail von E-Commerce-Shops, die sich auf dieunterschiedlichsten Branchen und Verbraucherbedürfnisse spezialisieren: Mode,Elektronik, Gesundheits- und Beauty-Produkte, Wohnaccessoires, Sportvereine,Reiseveranstalter. Sie alle müssen den gestiegenen Anforderungen derVerbraucher:innen, insbesondere im Checkout, gerecht werden: Wenn jeglicherContent in Echtzeit verfügbar ist, ein Konto online binnen weniger Minuteneröffnet werden kann und Online-Bestellungen noch am selben Tag geliefertwerden, erwarten die Verbraucher:innen auch und gerade im E-Commerce, dass alleProzesse hinischtlich des Kauf- und Bezahlprozesses bequem und schnell sind.Doch zwischen den hohen Erwartungen und der tatsächlichen Verbrauchererfahrungklafft oft noch eine Lücke, insbesondere im Bereich digitalerZahlungstechnologien. Da diese jedoch entscheidend sind, um den steigendenAnforderungen an Schnelligkeit und Benutzerfreundlichkeit gerecht zu werden,besteht erheblicher Verbesserungsbedarf - insbesondere in Deutschland. In denNiederlanden bezahlen beispielsweise nahezu alle Verbraucher:innen online inEchtzeit mit iDEAL, während in Deutschland laut EHI Retail Institute e.V.(https://www.ehi.org/presse/paypal-weiterhin-beliebteste-zahlungsart/) immernoch Paypal, Kauf auf Rechnung, Lastschrift sowie Kredit- und Debitkarten zu denumsatzstärksten Online-Bezahlmethoden zählen. Die positive Customer Experienceund die Geschwindigkeit, die iDEAL bietet, haben maßgeblich dazu beigetragen,dass diese Zahlungsmethode in den Niederlanden zur bevorzugten Wahl - und zumMarktführer - wurde. Ein Erfolgsmodell, aus dem man schließen kann, dass auch inDeutschland benutzerfreundlichere und schnellere Alternativen großes Potenzialhätten. Und so lässt sich festhalten, dass gerade Open Banking basierteZahlungsmethoden im Jahr 2025 weiter in das Zentrum der Aufmerksamkeit vonHändlern und Verbraucher:innen rücken.Omnichannel CommerceEin Beispiel für die Erwartungshaltung der Instant Economy sind reibungsloseRückerstattungen. Unternehmen nutzen verschiedene Zahlungsmethoden und -wege fürdiese Transaktionen, wobei die Geschwindigkeit eine entscheidende Rolle spielenkann. Während einige Zahlungsmethoden Transaktionen innerhalb weniger Sekunden