neues elektrisches Kompakt-SUV Elroq und weitere leistungsstarke Modelle mit Elektro- sowie Verbrenner-Power (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Modellaufgebot von Skoda steht voll im Zeichen der

Elektromobilität: das neue Kompakt-SUV Elroq, dazu faszinierende neue und

erneuerte Modelle mit Elektro-Power aber auch mit konventionellem

Verbrenner-Antrieb



> Speerspitze der Elektrosportler: der 250 kW (340 PS)(1) starke Skoda Enyaq RS

(Skoda Enyaq RS 250 kW (340 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 14,8 - 20,1

kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A)





> Doppelter Schub: der Plug-in-Hybridantrieb im Superb Combi iV Sportline (SkodaSuperb Combi iV 1,5 TSI PHEV DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtetkombiniert): 0,2 - 0,6 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 14,6 -20,9 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 4,6 - 6,3 l/100km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 5 - 14 g/km; CO2-Klasse (gewichtetkombiniert): B - B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): C - E)> Frisch gekürter Gewinner des Goldenen Lenkrads: der überarbeitete OctaviaCombi RS mit 195 kW (265 PS) Leistung (Skoda Octavia Combi RS 2,0 TSI DSG 195 kW(265 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,4 - 7,8 l/100 km; CO2-Emissionen(kombiniert): 146 - 178 g/km; CO2-Klasse: E - G)> In den Startlöchern: der neue Kodiaq RS 2,0 TSI mit Allradantrieb und 195 kW(265 PS) (Skoda Kodiaq RS 2,0 TSI DSG 4x4 195 kW (265 PS): Kraftstoffverbrauch(kombiniert): 8,2 - 8,5 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 186 - 193 g/km;CO2-Klasse: G - G; Hinweis: vorläufige Werte)> Gaststar am Eröffnungswochenende: das rein elektrische Rennwagenkonzept SkodaEnyaq RS Race mit purer Rallye-Technik> Jede Menge Mitmachaktionen und ein Gewinnspiel für Besucher des Skoda Standsin Halle 6 der Essener MesseAufregend und elektrisierend präsentiert sich Skoda auf der diesjährigen EssenMotor Show vom 29. November bis 8. Dezember. Im Mittelpunkt steht die deutscheMessepremiere des neuen elektrischen Kompakt-SUV Elroq, der Anfang 2025 zu denHändlern kommt. Mit dem 250 kW (340 PS) starken batterieelektrischen Enyaq RSzeigt die Marke zudem ihr stärkstes Serienmodell. Ein Superb Combi iVdemonstriert das Potenzial des Plug-in-Hybridantriebs. Mit Kodiaq RS und demjüngst mit dem Goldenen Lenkrad ausgezeichneten Octavia Combi RS sehen die Fanszwei spannende Performance-Modelle mit konventionellem Antrieb. BesonderesHighlight für die versammelte Tuning- und Motorsport-Community: AmEröffnungswochenende der Essen Motor Show zeigt Skoda in Deutschland erstmalsdie rein elektrische Rennwagenstudie Skoda Enyaq RS Race.Im Mittelpunkt des Messeauftritts der Marke auf Europas größter Messe für Tuningund Motorsport steht der erste öffentliche Auftritt des neuen Skoda Elroq in