Millennial erhöht Privatplatzierung

27. November 2024 - Millennial Potash Corp. (TSX.V:MLP, OTCQB:MLPNF, FSE: X0D) ("MLP", "Millennial" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-pota ... - freut sich bekannt zu geben, dass es die Privatplatzierung (die "Privatplatzierung"), die ursprünglich am 22. November 2024 angekündigt wurde, erhöht. Die Privatplatzierung wird nun aus 12.643.333 Einheiten (die "Einheiten") (von 11.250.000) zu einem Preis von 0,30 $ pro Einheit bestehen und einen Erlös von 3.793.000 $ (von 3.375.000 $) erzielen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Aktienbezugsschein, der innerhalb von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum zu einem Preis von 0,40 $ pro Aktie ausgeübt werden kann.

Die Erlöse aus der Privatplatzierung werden zur Finanzierung der weiteren Exploration und Erschließung des Kaliprojekts Banio sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet.

Weitere Einzelheiten zur Privatplatzierung, einschließlich der erforderlichen MI 61-101-Offenlegung, sowie eine Diskussion über die Beteiligung von Insidern (verbundenen Parteien), die Genehmigung durch die Aktionäre und den Abschluss können in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 22. November 2024 nachgelesen werden.

Die Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Vereinbarung über Market-Making-Dienstleistungen

Das Unternehmen möchte bekannt geben, dass es im September 2024 die Independent Trading Group (ITG) Inc. ("ITG") mit der Erbringung von Market-Making-Dienstleistungen (die "Dienstleistungen") beauftragt hat, die gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange zulässig sind und mit diesen übereinstimmen. ITG ist ein anerkanntes Dealer-Mitglied der Canadian Investment Regulatory Organization mit Sitz in Toronto, Ontario.

ITG wurde beauftragt, die Aktien des Unternehmens an der Börse zu handeln, und zwar in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Börse, um einen angemessenen und fairen Markt für die Aktien des Unternehmens zu erhalten. Als Gegenleistung für diese Dienstleistungen zahlte das Unternehmen an ITG eine monatliche Gebühr von 5.000 $ auf Probe für einen Monat mit dem Recht, die Vereinbarung mit einer Frist von dreißig (30) Tagen zu kündigen.

