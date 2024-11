Pre-Loved-Geschenke statt Billig-Importe (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dreilinden/Berlin (ots) - Immer mehr Konsument*innen in Deutschland verschenkenzu Weihnachten Produkte, die nicht neu sind. Das ist das Ergebnis eineraktuellen Studie des ECC KÖLN, einer Tochtermarke des IFH KÖLN (Institut fürHandelsforschung), in Zusammenarbeit mit eBay Deutschland.1 Demnach planen 35Prozent der Befragten, dieses Jahr gebrauchte oder wiederaufbereitete Produktezu verschenken - ein Plus von 6 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr.Pre-Loved-Produkte sind vor allem bei den 18- bis 29-Jährigen beliebt - indieser Gruppe sind es sogar 56 Prozent, die nicht neue Ware verschenken wollen.Die Geschäftsführerin von eBay Deutschland, Dr. Saskia Meier-Andrae, sieht dasvor allem im besonderen Kaufverhalten zu Weihnachten begründet: "DieWeihnachtszeit ist eine Zeit des bewussten Konsums. Auch wer sonst ohne Bedacht"schnell und billig" einkauft, nimmt sich bei Geschenken die Zeit, in Ruhe nachProdukten zu suchen, die nicht nur einen guten Preis, sondern auch einen hohenWert haben." Laut der Studie achten 61 Prozent der Befragten beiWeihnachtsgeschenken besonders auf hohe Qualität. Das führt zu einem genauenBlick darauf, was gekauft wird - und wo. Mehr als 60 Prozent kaufen daher ungernbei Anbietern, die den Markt mit Billigware fluten. Die große Mehrheit (83Prozent)2 begründet dies mit Bedenken bezüglich der Qualität der Ware.Hauptargument für den Kauf von gebrauchten oder wiederaufbereiteten Produktenist für die meisten Befragten (69 Prozent), die bereits einmal Pre-Loved gekaufthaben, der Preis. Wenn sie, besonders zu Weihnachten, keine Abstriche bei derQualität machen möchten, entdecken sie zunehmend den Reiz, günstigere, aberqualitativ hochwertige Pre-Loved-Ware zu kaufen.Acht Prozent Wachstum im Markt: Pre-Loved zu kaufen wird zur GewohnheitDer Pre-Loved-Boom zu Weihnachten steht sinnbildlich für eine Veränderung, dieden ganzjährigen Konsum betrifft. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsratedes Secondhand-Marktvolumens lag in den Jahren 2020 bis 2024 beidurchschnittlich 8 Prozent.3 Eine Entwicklung, die maßgeblich vonKonsument*innen vorangetrieben wird und von den zunehmend positiven Eindrücken,die beim Kauf gemacht werden. Denn je mehr Menschen Erfahrungen mit dem Kauf undVerkauf von Pre-Loved-Artikeln sammeln, desto stärker wächst das Vertrauen indie gesamte Branche - egal ob online oder stationär. So sagen heute 59 Prozentder Befragten, mit Pre-Loved-Kauferfahrung, dass ihre Bereitschaft, gebrauchteProdukte zu kaufen, mit jeder positiven Transaktion wächst. Sogar 63 Prozentberichten, dass sie durch gute Erfahrungen beim Kauf gebrauchter oderwiederaufbereiteter Artikel nun regelmäßig nach diesen Angeboten suchen.